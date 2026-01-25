În România vremea se încălzeşte uşor

Publicat de Andreea Drilea, 25 ianuarie 2026, 08:41

Vremea se încălzeşte uşor, după episoadele de ger care au marcat ultima perioadă.

De mâine, valorile termice se vor situa peste cele normale la sfârşit de ianuarie, chiar dacă cerul va fi mai mult noros.

În toate cele patru săptămâni care vor urma, vremea va fi ceva mai caldă decât de obicei în această perioadă, arată cea mai recentă prognoză a Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Este vorba de perioada 26 ianuarie-23 februarie, în care meteorologii spun că vor fi şi mai multe precipitaţii în unele zone ale ţării.

Acest fenomen va fi întâlnit mai accentuat în sud, sud-est şi sud-vest, mai puţin în ultima săptămână a intervalului, respectiv 16-23 februarie, când nu va ploua mai mult decât normalul perioadei.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro