În România vor rămâne staţionate trupe americane

Publicat de Andreea Drilea, 8 noiembrie 2025, 07:36 / actualizat: 8 noiembrie 2025, 8:39

În România vor rămâne staţionate trupe americane, dar vor fi modificări în ceea ce priveşte modul de rotaţie al militarilor, a spus aseară şeful Pentagonului, Pete Hegseth, citat de de Reuters.

El a făcut declaraţia la cererea preşedintelui american, Donald Trump, care a fost întrebat de reporteri într-o conferinţă de presă la Casa Albă, cu ocazia întâlnirii cu premierul ungar, Viktor Orbán, despre anunţul retragerii unei părţi a trupelor americane din România.

Liderul american a menţionat că îi place poporul român şi a dat asigurări că relaţia cu România este foarte bună; la fel a descris şi relaţia cu Europa.

La rândul său, Pete Hegseth a adăugat că totul a fost coordonat cu secretarul general al NATO, toată lumea fiind notificată în avans despre mişcarea de trupe.

Rador/FOTO logo White House