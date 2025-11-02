Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 2 noiembrie 2025, 08:52

În aproape jumătate dintre locuinţele racordate la gaze nu s-au făcut verificări şi revizii periodice ale instalaţiilor, arată o analiză făcută recent la nivel naţional de Asociaţia Energia Inteligentă.

Dacă până în 2011 furnizorul era obligat să se ocupe de acest lucru, acum clientul final are responsabilitatea să acceseze serviciile unei firme specializate şi să plătească preţul corespunzător.

Însă oamenii se uită în primul rând la cost şi la confort şi apoi se gândesc la siguranţa lor, apreciază expertul în energie Dumitru Chisăliţă.

Dumitru Chisăliţă: De cele mai multe ori s-a transformat în alegerea acelei firme care oferă serviciul cel mai ieftin, dacă se poate să nu ne deranjeze venind acasă, şi atunci am plecat de la ideea, dacă e şi mai ieftin şi nu creează aceste deranjuri, de ce să nu-l aleg? Din păcate, ele au venit la pachet cu defecţiuni, situaţii periculoase, pagube materiale sau în unele situaţii victime omeneşti.

