Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Impozite și taxe mai mari de la 1 ianuarie 2026: locuințe, autoturisme, dividende, criptomonede și colete extra-UE

Impozite și taxe mai mari de la 1 ianuarie 2026: locuințe, autoturisme, dividende, criptomonede și colete extra-UE

Impozite și taxe mai mari de la 1 ianuarie 2026: locuințe, autoturisme, dividende, criptomonede și colete extra-UE

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 decembrie 2025, 18:43

Curtea Constituţională a amânat până spre sfârşitul anului decizia în cazul sesizării Instanţei Supreme care vizează legea privind pensionarea magistraţilor.

CCR a luat însă o decizie azi în cazul legii cu măsuri fiscale, corectată recent în Parlament, dar contestată de AUR.

Este vorba despre documentul în baza căruia, începând cu 1 ianuarie 2026, se majorează impozitele pe locuinţe şi autoturisme, cele pe dividende şi pe câştigurile din tranzacţiile cu criptomonede, de asemenea sunt suprataxate cu 25 de lei coletele cu valoare mică, provenite din spaţiul extracomunitar, ce vizează mai ales cumpărăturile făcute pe marile platforme comerciale din China.

Diana Surdu relatează: Legea privind creşterea taxelor locale este constituţională, au decis în unanimitate cei nouă judecători ai Curţii care precizează că legea reexaminată nu este o lege nouă faţă de cea iniţial adoptată, ci este vorba despre aceeaşi lege care a fost pusă de acord cu decizia Curţii Constituţionale. Pe de altă parte, după cinci ore de dezbatere, Curtea a amânat pentru 28 decembrie luarea unei decizii privind sesizarea Înaltei Curţi referitoare la pensiile de serviciu ale magistraţilor. Contestatarii au invocat printre motivele de neconstituţionalitate discriminarea judecătorilor faţă de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu, încălcarea independenţei justiţiei, lipsa de claritate şi de previzibilitate, invocarea PNRR scoasă din context. De asemenea, au mai fost amânate, pentru 4 februarie, săsizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu legea pentru modificarea şi completarea legii energiei electrice şi a gazelor naturale şi cea formulată de Avocatul Poporului privind Codul de Procedură Civilă. (Rador/ FOTO facebook ccr.ro)

Etichete:
Curtea Constituţională a României a amânat pentru 28 decembrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor
Naţional miercuri, 10 decembrie 2025, 16:37

Curtea Constituţională a României a amânat pentru 28 decembrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor

Curtea Constituţională a României a amânat, miercuri, pentru 28 decembrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) în...

Curtea Constituţională a României a amânat pentru 28 decembrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor
Organizația Salvați Copiii România avertizează asupra faptului că proliferarea în mediul online a imaginilor ce înfățișează abuz sexual asupra copiilor sau cele care prezintă conținut dăunător a crescut față de anul trecut cu 133%
Naţional miercuri, 10 decembrie 2025, 16:20

Organizația Salvați Copiii România avertizează asupra faptului că proliferarea în mediul online a imaginilor ce înfățișează abuz sexual asupra copiilor sau cele care prezintă conținut dăunător a crescut față de anul trecut cu 133%

„Dacă locul ei nu e în ramă, nu trimite poza mai departe”: campanie-avertisment: Proliferarea în mediul online a imaginilor ce...

Organizația Salvați Copiii România avertizează asupra faptului că proliferarea în mediul online a imaginilor ce înfățișează abuz sexual asupra copiilor sau cele care prezintă conținut dăunător a crescut față de anul trecut cu 133%
Înalta Curte anulează condamnarea de 6 ani primită pentru corupţie de fostul şef al CNAS Lucian Duţă
Naţional miercuri, 10 decembrie 2025, 15:15

Înalta Curte anulează condamnarea de 6 ani primită pentru corupţie de fostul şef al CNAS Lucian Duţă

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a dispus anularea condamnării de 6 ani închisoare primită de Lucian Duţă, fost preşedinte al...

Înalta Curte anulează condamnarea de 6 ani primită pentru corupţie de fostul şef al CNAS Lucian Duţă
Un documentar Recorder semnalează practici controversate în sistemul judiciar din România
Naţional miercuri, 10 decembrie 2025, 11:38

Un documentar Recorder semnalează practici controversate în sistemul judiciar din România

Un documentar publicat de Recorder aduce în atenția publică o serie de acuzații privind modul în care funcționează justiția din România, în...

Un documentar Recorder semnalează practici controversate în sistemul judiciar din România
Naţional miercuri, 10 decembrie 2025, 11:26

CCR: Legea prin care cresc taxele locale – constituţională

Curtea Constituţională a României (CCR) a respins, miercuri, sesizarea AUR în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri de redresare...

CCR: Legea prin care cresc taxele locale – constituţională
Naţional miercuri, 10 decembrie 2025, 08:32

Consiliul Naţional Tripartit va discuta la Palatul Victoria despre salariul minim pe 2026

Consiliul Naţional Tripartit, la care participă reprezentanţi ai guvernului, sindicatelor şi patronatelor, discută miercuri la Palatul Victoria...

Consiliul Naţional Tripartit va discuta la Palatul Victoria despre salariul minim pe 2026
Naţional miercuri, 10 decembrie 2025, 06:53

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spirul Haret anunţă un protest în Piaţa Victoriei

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spirul Haret au anunţat un protest astăzi în Piaţa...

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spirul Haret anunţă un protest în Piaţa Victoriei
Naţional miercuri, 10 decembrie 2025, 05:54

Noi reguli pentru protecţia şi despăgubirea persoanelor care au avut de suferit în urma accidentelor rutiere

Au intrat în vigoare noi reguli pentru protecţia şi despăgubirea persoanelor care au avut de suferit în urma accidentelor rutiere, care transpun...

Noi reguli pentru protecţia şi despăgubirea persoanelor care au avut de suferit în urma accidentelor rutiere