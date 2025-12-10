Impozite și taxe mai mari de la 1 ianuarie 2026: locuințe, autoturisme, dividende, criptomonede și colete extra-UE

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 decembrie 2025, 18:43

Curtea Constituţională a amânat până spre sfârşitul anului decizia în cazul sesizării Instanţei Supreme care vizează legea privind pensionarea magistraţilor.

CCR a luat însă o decizie azi în cazul legii cu măsuri fiscale, corectată recent în Parlament, dar contestată de AUR.

Este vorba despre documentul în baza căruia, începând cu 1 ianuarie 2026, se majorează impozitele pe locuinţe şi autoturisme, cele pe dividende şi pe câştigurile din tranzacţiile cu criptomonede, de asemenea sunt suprataxate cu 25 de lei coletele cu valoare mică, provenite din spaţiul extracomunitar, ce vizează mai ales cumpărăturile făcute pe marile platforme comerciale din China.

Diana Surdu relatează: Legea privind creşterea taxelor locale este constituţională, au decis în unanimitate cei nouă judecători ai Curţii care precizează că legea reexaminată nu este o lege nouă faţă de cea iniţial adoptată, ci este vorba despre aceeaşi lege care a fost pusă de acord cu decizia Curţii Constituţionale. Pe de altă parte, după cinci ore de dezbatere, Curtea a amânat pentru 28 decembrie luarea unei decizii privind sesizarea Înaltei Curţi referitoare la pensiile de serviciu ale magistraţilor. Contestatarii au invocat printre motivele de neconstituţionalitate discriminarea judecătorilor faţă de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu, încălcarea independenţei justiţiei, lipsa de claritate şi de previzibilitate, invocarea PNRR scoasă din context. De asemenea, au mai fost amânate, pentru 4 februarie, săsizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu legea pentru modificarea şi completarea legii energiei electrice şi a gazelor naturale şi cea formulată de Avocatul Poporului privind Codul de Procedură Civilă. (Rador/ FOTO facebook ccr.ro)