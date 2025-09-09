Ilie Bolojan: Măsurile din educație erau absolut necesare pentru economii la buget

Premierul Ilie Bolojan a subliniat aseară că măsurile adoptate în educație erau absolut necesare pentru a face economii la buget.

Creșterea normei de predare efectivă a redus la jumătate cele 30.000 de posturi cu plata cu ora, care erau ocupate de suplinitori.

În plus, măsura va îmbunătăți actul didactic, pentru că acele cursuri vor fi predate de profesori titulari, a mai spus șeful executivului la televiziunea națională.

Rador/FOTO gov.ro