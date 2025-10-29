IGPR: Opt percheziţii în dosarul exploziei din Rahova; şase persoane vor fi duse la audieri

Publicat de Andreea Drilea, 29 octombrie 2025, 08:42 / actualizat: 29 octombrie 2025, 10:43

Poliţia Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează, miercuri, opt percheziţii la persoane fizice şi juridice, în dosarul penal întocmit în urma exploziei din Rahova.

‘Dintre cele opt percheziţii, patru sunt efectuate în Bucureşti, două în Ilfov şi câte o percheziţie în judeţele Prahova şi Teleorman. Activităţile vizează ridicarea de documente şi unităţi de stocare’, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) transmis AGERPRES.

După efectuarea percheziţiilor, şase persoane vor fi conduse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pentru continuarea cercetărilor.

‘Vă reamintim faptul că, în urma tragicului eveniment, Poliţia Română şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au derulat mai multe activităţi, în cadrul dosarului penal, respectiv cercetarea la faţa locului şi audierea unor persoane’, arată sursa citată. AGERPRES