Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Iași: Întâlnire transnațională și activitate de învățare în cadrul Proiectului Erasmus Plus „ONE Culture – Overcoming Nationalism and Euroscepticism through Culture”

Iași: Întâlnire transnațională și activitate de învățare în cadrul Proiectului Erasmus Plus „ONE Culture – Overcoming Nationalism and Euroscepticism through Culture”

Iași: Întâlnire transnațională și activitate de învățare în cadrul Proiectului Erasmus Plus „ONE Culture – Overcoming Nationalism and Euroscepticism through Culture”

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 februarie 2026, 06:20

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași este partener al proiectului de cooperare Erasmus Plus „ONE Culture – Overcoming Nationalism and Euroscepticism through Culture”, în domeniul educației adulților.

Coordonat de European Network of Comics Representatives and Entrepreneurs (ENCRE), din Belgia, parteneriatul include în structura sa organizații din alte cinci țări europene: Skill Up Srl din Italia, Cap Ulysse din Franța, Museumsverein Klostertal din Austria, Quiosq din Olanda și Complexul Muzeal Național „Moldova” din România.

„Ne bucurăm că prin proiectele europene derulate, Palatul Culturii continuă să valorifice într-o manieră atractivă și accesibilă patrimoniul pe care îl deține, creând resurse educaționale care să contribuie la dezvoltarea armonioasă a publicului larg”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

În perioada 4 – 6 februarie 2026, la Palatul Culturii, în cadrul Centrului Multicultural REVIVE, se vor desfășura atât întâlnirea transnațională a proiectului, cât și activitatea de învățare în cadrul căreia vor fi testate resurse precum kitul pentru formatori și kitul pentru cursanți, dar și manualul creat pentru a facilita utilizarea acestora, totul cu scopul de a contribui la învățarea intergenerațională și la promovarea valorilor europene de respect reciproc și responsabilitate civică.

Proiectul, cu o durată totală de 24 luni, cuprinsă între noiembrie 2024 – octombrie 2026, a inclus până în prezent alte două întâlniri transnaționale, desfășurate în luna ianuarie 2025 la Bordeaux, în Franța, și respectiv în octombrie 2025 la Wald am Arlberg, în Austria. (Comunicat Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași)

Etichete:
(AUDIO) Asociația Mindcare for All a lansat un toolkit de alfabetizare emoțională digitală
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 12:55

(AUDIO) Asociația Mindcare for All a lansat un toolkit de alfabetizare emoțională digitală

Asociația Mindcare for All a lansat un toolkit de alfabetizare emoțională digitală, într-un context în care România se confruntă cu o...

(AUDIO) Asociația Mindcare for All a lansat un toolkit de alfabetizare emoțională digitală
(AUDIO) Cabinetul stomatologic din UPU Piatra-Neamț, monitorizat de conducerea spitalului
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 12:51

(AUDIO) Cabinetul stomatologic din UPU Piatra-Neamț, monitorizat de conducerea spitalului

Activitatea cabinetului de medicină dentară din cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe Piatra-Neamţ va fi monitorizată de conducerea Spitalului...

(AUDIO) Cabinetul stomatologic din UPU Piatra-Neamț, monitorizat de conducerea spitalului
Botoșani: Campanie online de informare a populaţiei privind efectele gradului scăzut de colectare a taxelor şi impozitelor locale, în oraşul Flămânzi
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 12:33

Botoșani: Campanie online de informare a populaţiei privind efectele gradului scăzut de colectare a taxelor şi impozitelor locale, în oraşul Flămânzi

Primăria oraşului Flămânzi, din judeţul Botoşani, a demarat o campanie online de informare a populaţiei privind efectele gradului scăzut de...

Botoșani: Campanie online de informare a populaţiei privind efectele gradului scăzut de colectare a taxelor şi impozitelor locale, în oraşul Flămânzi
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 12:30

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar, după ce Judecătoria Sectorului 1 a respins ca...

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 10:22

(AUDIO) Sindicatele din educație protestează, astăzi, în capitală. Din județul Iași vor fi prezenți aproximativ 50 de sindicaliști

Sindicatele din educație protestează, astăzi, în capitală, nemulțumite de de măsurile luate prin aplicarea legii 141/2025. La manifestație...

(AUDIO) Sindicatele din educație protestează, astăzi, în capitală. Din județul Iași vor fi prezenți aproximativ 50 de sindicaliști
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 10:00

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași oferă 229 de programe de studii pentru admiterea 2026

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a aprobat oferta educațională și condițiile de admitere pentru anul universitar...

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași oferă 229 de programe de studii pentru admiterea 2026
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 09:30

(AUDIO) Profesorii din toată țara ies astăzi în stradă. 24 de reprezentanți ai sindicatelor din învățământul vasluian participă la protest

Sindicaliştii din educaţie vor protesta în faţa Guvernului, nemulţumiţi de măsurile adoptate de Executiv, care – spun ei –...

(AUDIO) Profesorii din toată țara ies astăzi în stradă. 24 de reprezentanți ai sindicatelor din învățământul vasluian participă la protest
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 08:31

Iași: Lucrări de extindere a sistemului de alarmare a populației

În vederea extinderii sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației în diferite situații de urgență, în perioada 4...

Iași: Lucrări de extindere a sistemului de alarmare a populației