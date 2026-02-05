Iași: Întâlnire transnațională și activitate de învățare în cadrul Proiectului Erasmus Plus „ONE Culture – Overcoming Nationalism and Euroscepticism through Culture”

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 februarie 2026, 06:20

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași este partener al proiectului de cooperare Erasmus Plus „ONE Culture – Overcoming Nationalism and Euroscepticism through Culture”, în domeniul educației adulților.

Coordonat de European Network of Comics Representatives and Entrepreneurs (ENCRE), din Belgia, parteneriatul include în structura sa organizații din alte cinci țări europene: Skill Up Srl din Italia, Cap Ulysse din Franța, Museumsverein Klostertal din Austria, Quiosq din Olanda și Complexul Muzeal Național „Moldova” din România.

„Ne bucurăm că prin proiectele europene derulate, Palatul Culturii continuă să valorifice într-o manieră atractivă și accesibilă patrimoniul pe care îl deține, creând resurse educaționale care să contribuie la dezvoltarea armonioasă a publicului larg”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

În perioada 4 – 6 februarie 2026, la Palatul Culturii, în cadrul Centrului Multicultural REVIVE, se vor desfășura atât întâlnirea transnațională a proiectului, cât și activitatea de învățare în cadrul căreia vor fi testate resurse precum kitul pentru formatori și kitul pentru cursanți, dar și manualul creat pentru a facilita utilizarea acestora, totul cu scopul de a contribui la învățarea intergenerațională și la promovarea valorilor europene de respect reciproc și responsabilitate civică.

Proiectul, cu o durată totală de 24 luni, cuprinsă între noiembrie 2024 – octombrie 2026, a inclus până în prezent alte două întâlniri transnaționale, desfășurate în luna ianuarie 2025 la Bordeaux, în Franța, și respectiv în octombrie 2025 la Wald am Arlberg, în Austria. (Comunicat Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași)