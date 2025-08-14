Ascultă Radio România Iași Live
Iași: Accident grav la Târgu Frumos. Un bărbat a murit, iar o femeie și două fetițe sunt rănite grav

14 august 2025

O persoană a murit iar alte trei persoane au necesitat îngrijiri medicale în urma unui accident rutier produs, joi, pe DN 28 A, la ieşirea din oraşul Târgu Frumos spre Paşcani, între un autoturism şi un TIR.

‘În urma coliziunii au rezultat patru victime, iar autoturismul a luat foc. Cele patru persoane implicate în eveniment rutier sunt doi adulţi şi doi minori. La sosirea echipajelor de intervenţie, victimele au fost evaluate medical la faţa locului. Din nefericire, medicul a constatat decesul conducătorului auto, un bărbat aflat la volanul autoturismului implicat în accident’, a informat ISU Iaşi.

La locul intervenţiei s-au deplasat două autospeciale de lucru cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi descarcerare şi un autoturism de serviciu din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgu Frumos, trei echipaje de la Serviciul Judeţean de Ambulanţa Iaşi precum şi echipajul de salvare aeriană – elicopterul SMURD.

‘Pompierii militari, împreună cu echipajele medicale, au acţionat prompt pentru acordarea primului ajutor celorlalte victime, stabilizarea acestora şi transportul lor către unităţi spitaliceşti, în vederea acordării îngrijirilor de specialitate. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă transmite condoleanţe familiei îndoliate şi reaminteşte tuturor participanţilor la trafic importanţa respectării regulilor de circulaţie, pentru siguranţa proprie şi a celorlalţi’, transmite ISU Iaşi.(Agerpres/ FOTO ISU IS)

