Guvernul pregăteşte şi un pachet de măsuri pentru stimularea economiei

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 ianuarie 2026, 18:02 / actualizat: 23 ianuarie 2026, 19:11

Ministerul de Finanţe este aşteptat să prezinte săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget pentru acest an.

Premierul Ilie Bolojan a declarat astăzi, la Radio România Actualităţi, că o componentă importantă va viza investiţiile. Reforma administraţiei publice şi pachetul de măsuri de stimulare economică sunt alte proiecte pentru care Guvernul intenţionează să-şi asume răspunderea în Parlament.

Reforma administraţiei corectează dezechilibrele bugetare, stimulează performanţa şi descentralizează deciziile către autorităţile locale, spunea premierul Ilie Bolojan. În paralel cu reforma administraţiei, Guvernul pregăteşte şi un pachet de măsuri pentru stimularea economiei, ce vor fi asumate de executiv în plenul Parlamentului, în luna februarie. Măsurile de reformă sunt necesare în perspectiva adoptării bugetului pe acest an. Premierul Ilie Bolojan spune că proiectul vizează în principal investiţiile.

Ilie Bolojan: Am putea ţinţi un produs intern brut care să depăşească 2.000 de miliarde, am putea fi în situaţia în care să ţintim un deficit care să se apropie de 6%, aici sunt discuţii tehnice în aceste zile. De asemenea, partea de reducere a inflaţiei este importantă, am putea să ajungem la o inflaţie care să fie puţin peste 4%. Vom avea o componentă importantă de investiţii şi în acest an, mai mare decât media ţărilor din Uniunea Europeană, în general.

remierul Ilie Bolojan a afirmat că bugetul nu a fost adoptat până acum pentru că pachetul pe administraţie nu a avut susţinerea tuturor partidelor din coaliţie. Pe de altă parte, şeful executivului s-a referit şi la proiectul privind pensiile magistraţilor.

Ilie Bolojan a subliniat că o întârziere din partea Curţii Constituţionale va avea ca efect pierderea a peste 200 de milioane de euro, bani alocaţi prin PNRR. (Rador/ FOTO gov.ro)