Guvernul are programată o nouă şedinţă extraordinară

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2025, 10:17

Guvernul are programată astăzi a doua şedinţă extraordinară din această săptămână, în care ar putea adopta un act normativ referitor la investiţiile din industria românească de apărare.

Documentul, analizat ieri în primă lectură, are în vedere şi programul SAFE, un instrument financiar european conceput pentru a sprijini statele membre în dezvoltarea şi achiziţionarea de echipamente de apărare prin împrumuturi pe termen lung cu costuri reduse.

România a solicitat credite pentru a-şi consolida capacitatea de apărare şi pentru infrastructura rutieră, iar Comisia Europeană a anunţat o alocare provizorie de circa 16 miliarde de euro pentru ţara noastră, una dintre cele mai mari sume din acest program.

În context, premierul Ilie Bolojan declara că negocierile pentru accesarea fondurilor din creditul SAFE se vor finaliza în a doua jumătate a lunii noiembrie.

Ulterior, va fi convocată şedinţa CSAT pentru a aproba planurile de dotări, iar acestea vor fi prezentate Comisiei Europene.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro