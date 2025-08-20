Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare pentru zonele afectate de calamităţi

20 august 2025

Guvernul a aprobat marţi acordarea de ajutoare pentru zonele afectate de calamităţi din judeţele Maramureş, Neamţ şi Suceava, a anunţat premierul Ilie Bolojan.

Este vorba despre două hotărâri care prevăd suport financiar pentru reabilitarea infrastructurii publice afectate în judeţul Maramureş, precum şi sprijinirea directă a familiilor ale căror locuinţe au fost afectate de inundaţiile de la sfârşitul lunii trecute în judeţele Neamţ şi Suceava.

Ilie Bolojan: Urmează ca după publicarea hotărârii să începem demersurile împreună cu colegii noştri de la Ministerul Muncii pentru distribuirea acestor sume în aşa fel încât oamenii să poată să îşi refacă cât mai repede casele care sunt afectate. (Rador/ FOTO ISU SV)