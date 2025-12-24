Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţă, care corectează, elimină sau introduce noi măsuri fiscal-bugetare începând de anul viitor

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 decembrie 2025, 08:59

Guvernul a adoptat astăzi ordonanţa de urgenţă, care corectează, elimină sau introduce noi măsuri fiscal-bugetare începând de anul viitor.

Sunt prevăzute reduceri de cheltuieli, măsuri de relansare economică, stimulare investiţiilor private, sprijinirea persoanelor defavorizate şi combaterea evaziunii fiscale. Pe baza aşa-numitei ordonanţe-trenuleţ se va construi bugetul de stat pe 2026.

Andrei Şerban: Ordonanţa de Urgenţă Trenuleţ prevede îngheţarea anul viitor a pensiilor şi a salariilor la stat la nivelul celor din acest an. Salariul minim pe economie o să crească de la 1 iulie 2026 la 4.325 de lei, atunci când o să scadă de la 300 la 200 de lei suma de bani pentru care nu se plătesc impozitul pe venit şi contribuţiile sociale. Voucherele pentru energie de 50 de lei vor fi acordate şi anul viitor. Programul naţional „Masă sănătoasă” pentru preşcolarii şi elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat a fost prelungit până la adoptarea bugetului de anul viitor. În domeniul impozitelor, impozitul pe profit o să scadă de la 1% la 0,5% anul viitor şi o să dispară în 2027, iar veniturile micro-întreprindelor vor fi impozite cu o cotă unică de 1%. Şi tot anul viitor o să scadă cu 10% sumele lunare de bani pe care le vor primi parlamentarii, partidele politice şi organizaţiile minorităţilor naţionale.

Ordonanţa de urgenţă a guvernului conţine şi măsuri pozitive, cum este cea legtă de cota unică de impozitare de 1% pentru micro-întreprinderi, care va ajuta firmele cu cifre de afaceri sub 100.000 de euro, susţine preşedintele IMM România, Florin Jianu. În schimb, diminuarea de la 300 la 200 a sumei pentru care nu se plătesc impozitul pe venit şi contribuţiile sociale pentru salariul minim nu este în favoarea angajaţilor şi angajatorilor, mai spune tot Florin Jianu.

Florin Jianu: Acel impozit minim pe cifra de afaceri e o măsură semi-pozitivă, să o numim aşa, pentru faptul că scade de la 1% impozitarea la 0.5% şi asta ajută companiile, mai ales cele care fac investiţii, însă în calcul acest impozit e luată acciza şi atunci e în continuare o impozitare împovorătoare. Iar scăderea acelui prag de la 300 de lei la 200 de lei pentru predictibilitate pentru salariul minim pe economie nu e o măsură bună, pentru că acei 100 de lei ajungeau pe de-a întregul la salariaţi. În acest moment mai ajung 40 de lei la salariat, 60 de lei la stat prin impozitarea acestei sume. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)