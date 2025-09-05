Guvernul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă pentru a putea reorganiza Romsilva

Publicat de Andreea Drilea, 5 septembrie 2025, 10:47

UPDATE – Guvernul a adoptat, vineri, în şedinţă, o Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Legii privind Codul Silvic şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare, creând astfel temeiul legal pentru reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) Romsilva, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

‘Adoptarea actului normativ este justificată de necesitatea corectării cadrului juridic existent pentru implementarea corespunzătoare a Jalonului 24 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României. Totodată, actul normativ creează premisele unei gestionări durabile ale fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Romsilva’, se arată într-o informare a Guvernului.

Practic, OUG adoptată vineri modifică art. 32 alin. (2) din Legea nr. 331/2024 privind Codul Silvic şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare. Potrivit formei actuale a articolului 32, în maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii, ‘la propunerea Autorităţii, Guvernul, prin hotărâre, va adopta Regulamentul de organizare şi funcţionare al Romsilva’, care se publică în Monitorul Oficial.

Conform Codului silvic, autoritatea publică centrală pentru silvicultură se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi reprezintă autoritatea de stat în domeniul silviculturii cu rol de implementare, reglementare, coordonare şi control.

Proiectul a figurat şi pe ordinea de zi a şedinţei de joi a Executivului, însă nu a fost adoptat. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că la baza deciziei de amânare s-au aflat motive legate de avizarea acestuia.

Reorganizarea Romsilva vizează regionalizarea direcţiilor silvice. În prezent există 41 de direcţii silvice, câte una la nivelul fiecărui judeţ, însă proiectul de Guvern prevede 12 direcţii silvice.

‘Asta înseamnă o scădere de aproape 70% din numărul de direcţii silvice. Este o scădere necesară, inclusiv pentru eficientizarea activităţii Romsilva. Nu există o nevoie reală pentru 41 de direcţii. Este nevoie de, inclusiv, o eficientizare. Prea mult aparat administrativ care funcţionează pentru fiecare direcţie’, a spus ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, la momentul prezentării proiectului de reorganizare a Romsilva, respectiv 4 august.

Totodată, este preconizată o scădere cu 90% a numărului de directori, în condiţiile în care fiecare direcţie silvică regională va avea un singur director. În prezent la nivelul fiecărei direcţii există doi-patru directori.

Reducerea numărului de directori va permite o economie de 19 milioane de lei, bani care urmează să fie utilizaţi de Romsilva pentru administrarea pădurilor.

Proiectul şi măsuri de eficientizare financiară. Mai exact, vor fi separate următoarele activităţi: administrarea pădurilor, exploatarea lor, întreţinerea drumurilor şi valorificarea produselor lemnoase.

În plus, proiectul de act normativ urmează să conţină şi indicatori de performanţă financiari, iar directorii şi şefii de ocoale vor avea criterii minimale de performanţă. Printre acestea vor figura: numărul orelor de formare, numărul activităţilor de instruire urmate, suprafeţele din fondul forestier acoperite de mijloace de supraveghere video, identificarea arborilor remarcabili, identificarea insulelor de îmbătrânire. AGERPRES/

În preambul sunt invocate obligaţiile prevăzute în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, respectiv prin implementarea activităţilor din Componenta C2 – Pădurea şi protecţia biodiversităţii.

Proiectul a figurat şi pe ordinea de zi a şedinţei de joi a Guvernului, însă nu a fost adoptat. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că la baza deciziei de amânare s-au aflat motive legate de avizarea acestuia.