Guvern: Pensionarii, veteranii de război şi văduvele de război vor primi şi anul viitor tichetele de călătorie gratuite sau taloanele speciale de călătorie

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 decembrie 2025, 16:10

Guvernul a reglementat în şedinţa de joi acordarea şi anul viitor a unor facilităţi de transport pentru veteranii şi văduvele de război, precum şi pentru pensionari. Un alt act normativ adoptat se referă la stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor micii şi mijlocii.

Cu detalii, redactorul RRA Andrei Şerban: Pensionarii, veteranii de război şi văduvele de război vor primi şi anul viitor tichetele de călătorie gratuite sau taloanele speciale de călătorie în formatul clasic ca şi până acum. Potrivit unei ordonanţe de urgenţă mai vechi, aceste facilităţi de transport trebuiau să fie integrate în cardurile de sănătate, dar acest lucru nu s-a realizat până la această dată. Din acest motiv, guvernul a extins pe toată durata anului viitor modul clasic de acordare a acestor facilităţi de transport. De asemenea, executivul a adoptat şi o altă ordonanţă de urgenţă care sprijină înfiinţarea şi dezvoltarea IMM-urilor. Actul normativ va creşte transparenţa legislativă, va reduce povara administrativă şi fiscală asupra IMM-urilor şi va îmbunătăţi predictibilitatea pentru mediul de afaceri. Şi, tot în şedinţa de joi, a fost instituită o schemă de ajutor de stat cu un buget total de maximum 190 de milioane de lei, destinat compensării creşterii accizei la motorina utilizată în transportul rutier; numărul total estimat al firmelor care vor beneficia de acest ajutor de stat este de 2.200. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)