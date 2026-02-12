Galaţi: Tânăr reţinut după ce a introdus în ţară printr-o firmă de curierat 4,5 kilograme de canabis

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 12 februarie 2026, 16:10

Un tânăr în vârstă de 22 de ani a fost reţinut, fiind cercetat pentru introducere în ţară, fără drept, de droguri de risc şi trafic de droguri de risc, după ce ar fi adus în România 4,5 kilograme de canabis prin intermediul unei firme de curierat, informează joi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi.

Potrivit sursei citate, activitatea infracţională a persoanei în cauză a fost documentată de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Galaţi.

‘Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că, pe parcursul lunii februarie 2026, aceasta ar fi introdus în ţară, fără drept, prin intermediul unei firme de curierat, un colet expediat din Spania, conţinând aproximativ 4,5 kilograme de canabis. La data de 11 februarie 2026, persoana cercetată a fost prinsă în flagrant delict, în municipiul Galaţi, imediat după ce ar fi preluat pachetul conţinând substanţa interzisă, destinată comercializării’, a transmsi IPJ Galaţi.

Miercuri, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Galaţi au dispus reţinerea pentru 24 de ore a tânărului respectiv, iar Joi a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Galaţi cu propunere de arestare preventivă a acestuia pentru 30 de zile. (Agerpres/ FOTO politiaromana.ro/ imagine ilustrativă)

