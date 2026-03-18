Galaţi: Linie de finanţare de 20 milioane de euro pentru start-up-urile din judeţ, unică la nivel naţional

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 martie 2026, 15:44

Judeţul Galaţi este singurul din ţară care va beneficia de o linie de finanţare specială din fonduri europene destinată sprijinirii start-up-urilor la nivel local, în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro, prin Programul Tranziţie Justă (PTJ), a anunţat, miercuri, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Galaţi, Costel Fotea.

Potrivit sursei citate, finanţarea vizează înfiinţarea de noi firme şi are potenţialul de a genera peste 500 de noi locuri de muncă în judeţ.

‘Judeţul Galaţi este singurul judeţ din ţară care va beneficia de o linie de finanţare specială, din fonduri europene, pentru sprijinirea start-up-urilor la nivel local. Aproape 20 de milioane de euro vor fi alocate înfiinţării de noi firme prin Programul Tranziţie Justă 2021-2027. Această iniţiativă este menită să susţină valorificarea ideilor de afaceri ale antreprenorilor gălăţeni, să contribuie la diversificarea economiei locale şi la dinamizarea pieţei muncii. Mai exact, pe lângă dezvoltarea mediului de afaceri, această linie de finanţare are potenţialul de a genera peste 500 de noi locuri de muncă în judeţul Galaţi’, a transmis Costel Fotea, într-o declaraţie de presă.

Demersurile sunt susţinute de Ministerul Fondurilor Europene şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, iar în prezent este aşteptat avizul final al Comisiei Europene pentru lansarea liniei de finanţare.

Printre domeniile prioritare avute în vedere se numără tehnologia informaţiei şi digitalizarea, industria şi producţia inovativă, economia verde şi soluţiile sustenabile, agricultura modernă şi procesarea alimentară, precum şi logistica şi transporturile.

‘Mă bucur că avem această nouă oportunitate importantă pentru dezvoltarea mediului de afaceri gălăţean. Astfel, din totalul de aproape 376,2 milioane de euro alocate judeţului Galaţi prin fondurile europene PTJ, peste 60% sunt direcţionate către dezvoltarea economiei locale – start-up-uri, microîntreprinderi, întreprinderi sociale, IMM-uri. Concret, 249 milioane de euro vor susţine dezvoltarea a peste 300 de companii gălăţene şi vor genera peste 2.000 de locuri de muncă’, a mai precizat Costel Fotea. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)