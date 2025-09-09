Ascultă Radio România Iași Live
Gala extraordinară „Magia serii în sunet și lumină”, oferită de Opera Iași, va avea loc în Grădina Palas

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2025, 09:24


După succesele repurtate cu cele trei spectacole „La traviata”, de Giuseppe Verdi, oferite săptămâna trecută, în deschiderea stagiunii 2025-2026, Opera Națională Română din Iași pregătește în aceste zile tradiționala gală extraordinară anuală „Magia serii în sunet și lumină”. 

Ajuns la a XIV-a ediție, evenimentul care va avea loc duminică, cu începere de la ora 20:00, va fi găzduit în acest an, în premieră, de Grădina Palas. În anii anteriori, spectacolul care atrage mii de spectatori a avut loc pe Esplanada Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, pe Pietonalul Ștefan cel Mare sau pe Esplanada Palatului Culturii din Iași.

După gala „Magia serii în sunet și lumină”, care va putea fi urmărită gratuit, teatrul liric ieșean va mai oferi încă patru reprezentații în această lună. Iată programul acestora:

– 18 septembrie, ora 18:30, Sala Mare – „Bal mascat”, de Giuseppe Verdi;

– 21 septembrie, ora 18:30, Sala Mare – „Lacul lebedelor”, de Piotr Ilici Ceaikovski;

– 22 septembrie, ora 18:30, Sala Mare – „Lacul lebedelor”, de Piotr Ilici Ceaikovski;

– 23 septembrie, ora 18:30, Palatul Culturii din Iași – Concert la Palat. 

