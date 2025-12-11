(FOTO/VIDEO) Iaşi: Bărbat decedat într-un accident rutier produs în zona localităţii Războieni

Publicat de Andreea Drilea, 11 decembrie 2025, 07:38

Un bărbat a murit joi dimineaţă într-un accident rutier produs pe DN 28/E583, în zona localităţii Războieni – Ion Neculce, fiind implicate un camion şi o autoutilitară.

Potrivit ISU Iaşi, echipajele care s-au deplasat la faţa locului au găsit două victime. Una dintre acestea, care a fost proiectată din autoutilitară pe carosabil, a fost declarată decedată în urma impactului. Cea de-a doua victimă a fost găsită încarcerată în cabina camionului.

Echipajele de descarcerare de la ISU Iaşi au extras victima şi au predat-o echipajelor medicale pentru evaluare şi îngrijiri.

Cazul a rămas în atenţia poliţiştilor pentru cercetări. AGERPRES/FOTO VIDEO ISU Iași