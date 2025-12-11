Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (FOTO/VIDEO) Iaşi: Bărbat decedat într-un accident rutier produs în zona localităţii Războieni

(FOTO/VIDEO) Iaşi: Bărbat decedat într-un accident rutier produs în zona localităţii Războieni

(FOTO/VIDEO) Iaşi: Bărbat decedat într-un accident rutier produs în zona localităţii Războieni

Publicat de Andreea Drilea, 11 decembrie 2025, 07:38

Un bărbat a murit joi dimineaţă într-un accident rutier produs pe DN 28/E583, în zona localităţii Războieni – Ion Neculce, fiind implicate un camion şi o autoutilitară.

Potrivit ISU Iaşi, echipajele care s-au deplasat la faţa locului au găsit două victime. Una dintre acestea, care a fost proiectată din autoutilitară pe carosabil, a fost declarată decedată în urma impactului. Cea de-a doua victimă a fost găsită încarcerată în cabina camionului.

Echipajele de descarcerare de la ISU Iaşi au extras victima şi au predat-o echipajelor medicale pentru evaluare şi îngrijiri.

Cazul a rămas în atenţia poliţiştilor pentru cercetări. AGERPRES/FOTO VIDEO ISU Iași

Etichete:
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare; situaţie toxică şi încordată
Prim plan joi, 11 decembrie 2025, 12:42

O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare; situaţie toxică şi încordată

Curtea de Apel București a organizat o conferință de presă, iar conducerea instituției a criticat acuzațiile lansate în documentarul Recorder....

O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare; situaţie toxică şi încordată
Bacău: Un medic şi o asistentă de la UPU Bacău, sub control judiciar după ce au eliberat concedii medicale false
Prim plan joi, 11 decembrie 2025, 11:49

Bacău: Un medic şi o asistentă de la UPU Bacău, sub control judiciar după ce au eliberat concedii medicale false

Un medic şi o asistentă medicală de la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, cercetaţi pentru luare de...

Bacău: Un medic şi o asistentă de la UPU Bacău, sub control judiciar după ce au eliberat concedii medicale false
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, spune că i-au atras atenţia unele cazuri prezentate în documentarul Recorder
Prim plan joi, 11 decembrie 2025, 11:18

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, spune că i-au atras atenţia unele cazuri prezentate în documentarul Recorder

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, spune că i-au atras atenţia în mod deosebit unele cazuri prezentate în documentarul Recorder, în care,...

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, spune că i-au atras atenţia unele cazuri prezentate în documentarul Recorder
(AUDIO) Peste 200 de cercetători ai Academiei Române, scriitori, regizori și profesori cer Ministerului Educației ”regândirea integrală” a noii programe de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a. Între aceștia se regăsesc mai mulți profesori din Iași
Prim plan joi, 11 decembrie 2025, 09:51

(AUDIO) Peste 200 de cercetători ai Academiei Române, scriitori, regizori și profesori cer Ministerului Educației ”regândirea integrală” a noii programe de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a. Între aceștia se regăsesc mai mulți profesori din Iași

Peste 200 de cercetători ai Academiei Române, scriitori, regizori și profesori cer Ministerului Educației „regândirea integrală” a noii...

(AUDIO) Peste 200 de cercetători ai Academiei Române, scriitori, regizori și profesori cer Ministerului Educației ”regândirea integrală” a noii programe de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a. Între aceștia se regăsesc mai mulți profesori din Iași
Prim plan joi, 11 decembrie 2025, 09:03

Curtea de Apel Bucureşti – conferinţă extraordinară de presă, astăzi, după dezvăluirile Recorder

Curtea de Apel Bucureşti organizează, joi, o conferinţă extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Este pentru...

Curtea de Apel Bucureşti – conferinţă extraordinară de presă, astăzi, după dezvăluirile Recorder
Prim plan joi, 11 decembrie 2025, 07:18

Președintele Nicușor Dan, reacție la reportajul Recorder

Președintele Nicușor Dan susține că există o vină a politicului pentru faptul că a scăzut în intensitate lupta anticorupție, dar în...

Președintele Nicușor Dan, reacție la reportajul Recorder
Prim plan joi, 11 decembrie 2025, 06:49

Prim-ministrul Ilie Bolojan: Săptămâna viitoare se va lua o decizie în privinţa salariului minim

Prim-ministrul Ilie Bolojan declară că săptămâna viitoare se va lua o decizie în ce priveşte nivelul salariului minim pentru anul 2026 şi că...

Prim-ministrul Ilie Bolojan: Săptămâna viitoare se va lua o decizie în privinţa salariului minim
Prim plan joi, 11 decembrie 2025, 06:00

Şedinţă de Guvern: Modificări în legislaţia privind combaterea hărţuirii şi violenţei la locul de muncă

Guvernul are pe agenda şedinţei de joi mai multe proiecte de lege care modifică legislaţia actuală privind combaterea hărţuirii şi violenţei...

Şedinţă de Guvern: Modificări în legislaţia privind combaterea hărţuirii şi violenţei la locul de muncă