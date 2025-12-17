Ascultă Radio România Iași Live
Fostul ministru Răzvan Cuc, arestat preventiv pentru 30 de zile

Publicat de Andreea Drilea, 17 decembrie 2025, 15:29 / actualizat: 18 decembrie 2025, 6:38


Tribunalul Bucureşti a decis miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc, într-un dosar în care este acuzat de DNA că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al Registrului Auto Român (RAR).

Aceeaşi decizie a fost luată şi în cazul omului de afaceri Cătălin Daniel Buşe.

Procurorii susţin că, în cursul lunii septembrie, Regia Autonomă Registrul Auto Român a declanşat o procedură de achiziţie publică în valoare de aproximativ 23 milioane lei cu TVA, ce are ca obiect asigurarea mentenanţei echipamentelor de verificare şi diagnosticare tehnică a vehiculelor.

În perioada septembrie – noiembrie, beneficiind de ajutorul lui Răzvan Cuc, omul de afaceri Cătălin Daniel Buşe i-ar fi promis directorului general al RAR, Mihai Alecu (denunţător în dosar), cu titlu de mită, un procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru, ce urma să fie reînnoit între RAR şi firma Euro Quip International SRL, al cărei administrator este Buşe.

Răzvan Cuc şi Daniel Buşe ar fi promis suma respectivă în cadrul mai multor întâlniri sau convorbiri avute cu directorul general al RAR, pentru ca acesta să efectueze demersurile necesare pentru desemnarea preferenţială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de către participanţii la procedura de achiziţie publică, precum şi pentru semnarea contractului cu firma administrată de Buşe, într-un timp cât mai scurt.

Procurorii mai spun că Daniel Buşe ar fi promis directorului general RAR că banii îi vor fi plătiţi în tranşe, la intervale de timp de aproximativ 3-5 luni, prima tranşă urmând să fie în perioada premergătoare sărbătorii Crăciunului. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

