Fostul antrenor de fotbal Emeric Ienei va fi înmormântat cu onoruri militare

Publicat de Andreea Drilea, 8 noiembrie 2025, 08:36

Fostul antrenor de fotbal Emeric Ienei, care a murit miercuri, la Oradea, la vârsta de 88 de ani, va fi înmormântat sâmbătă cu onoruri militare.

De la Biserica Militară din Oradea, la ora 13:30, sicriul cu trupul neînsuflețit va fi așezat pe un afet de tun, iar cortegiul funerar se va îndrepta spre Cimitirul Municipal din oraș, unde va avea loc slujba de înmormântare.

Drapelul național va fi așezat pe sicriul celui care a servit cu onoare țara prin performanțele sale excepționale în sport, a transmis corespondentul RRA Stelian Radu Cacuci.

În cariera sa de fotbalist, Emeric Ienei a jucat la Flamura Roşie Arad (1955-1956), Steaua Bucureşti (1957-1969), Kayserispor (Turcia, 1969-1971). A fost selecționat de mai multe ori în echipa națională de fotbal.

Potrivit Agerpres, ca antrenor Ienei a pregătit echipele Steaua, FC Bihor, CS Târgovişte, FC Fehervar (Ungaria, 1993), Panionios (Grecia, 1996-1996), Universitatea Craiova, dar a fost și selecționer al echipei naționale (1986-1990, 2000) și al Ungariei (1992-1993).

Ienei a obţinut cea mai mare performanţă a fotbalului românesc: cucerirea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua Bucureşti, pe 7 mai 1986, la Sevilla, în celebra finală cu F.C. Barcelona.

A fost secretar de stat în Ministerul Tineretului şi Sportului (1997-1998).

La 8 mai 1998, colonelul în retragere Emeric Ienei din Ministerul Apărării Naţionale a fost înaintat la gradul de general de brigadă (cu o stea).

Din iunie 2000, se retrage din activitatea de antrenor, fiind ulterior preşedinte al FC Bihor Oradea. A continuat să lucreze pentru Federaţia Română de Fotbal.

Rador/FOTO arhivă Agerpres

