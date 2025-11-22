Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 28 și 29 noiembrie!

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 28 și 29 noiembrie!

Publicat de Andreea Drilea, 22 noiembrie 2025, 08:29

VINERI, 28 noiembrie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT VOCAL-SIMFONIC DEDICAT ZILEI ROMÂNIEI

Orchestra simfonică

Corul academic „Gavriil Musicescu”

Dirijor: BOGDAN CHIROȘCĂ

Solist: LIVIU PRUNARU – vioară

Dirijor cor: CONSUELA RADU-ȚAGA

În program:

Vasile Spătărelu – „Epitaf – 1989”, poem pentru orchestră

Wolfgang Amadeus Mozart – Concertul nr. 4 în re major pentru vioară și orchestră, KV 218

George Enescu – „Poema Română”, op.1

Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă”

nr.29, sau on-line pe https://www.bilete.ro/.

SÂMBĂTĂ, 29 noiembrie 2025 , ora 19:00 – ATRIUM PALAS MALL

CONCERT VOCAL-SIMFONIC

Ca în fiecare an, Filarmonica MOLDOVA Iași vă lansează invitația,

VINO LA PALAS SĂ APRINDEM LUMINILE DE CRĂCIUN!!!


Vă așteptăm SÂMBĂTĂ, 29 noiembrie, începând cu ora 19:00 în zona ATRIUM PALAS MALL să ne bucurăm împreună ascultând un program plin de magie!

Orchestra simfonică și Corul academic ” Gavriil Musicescu” vor oferi publicului cele mai îndrăgite lucrări specifice sărbătorilor de iarnă, transformând seara într-un spectacol plin de emoție!

Dirijor: BOGDAN CHIROȘCĂ

Dirijor cor: CONSUELA RADU-ȚAGA

INTRAREA LIBERĂ!

Relații la telefon: 0332 882 025

Etichete:
Expoziția internațională „DESPRE PORTRETE #4” la Muzeul de Artă din Iași
Evenimente joi, 20 noiembrie 2025, 12:49

Expoziția internațională „DESPRE PORTRETE #4” la Muzeul de Artă din Iași

Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași anunță deschiderea expoziției internaționale „Despre portrete...

Expoziția internațională „DESPRE PORTRETE #4” la Muzeul de Artă din Iași
Cinema Ateneu Iași – Proiecție specială „Roșu intens / Profondo rosso” – 50 de ani de la lansare
Evenimente miercuri, 19 noiembrie 2025, 11:09

Cinema Ateneu Iași – Proiecție specială „Roșu intens / Profondo rosso” – 50 de ani de la lansare

Duminică, 30 noiembrie, ora 15:00, Cinema Ateneu invită publicul ieșean la o proiecție specială dedicată unuia dintre titlurile de referință...

Cinema Ateneu Iași – Proiecție specială „Roșu intens / Profondo rosso” – 50 de ani de la lansare
Expoziția aniversară „JUBILEU – 50 ani de investigare, conservare și restaurare a patrimoniului cultural la Palatul Culturii din Iași”
Evenimente miercuri, 19 noiembrie 2025, 10:04

Expoziția aniversară „JUBILEU – 50 ani de investigare, conservare și restaurare a patrimoniului cultural la Palatul Culturii din Iași”

Centrul de Cercetare și Conservare – Restaurare a Patrimoniului Cultural din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași...

Expoziția aniversară „JUBILEU – 50 ani de investigare, conservare și restaurare a patrimoniului cultural la Palatul Culturii din Iași”
Turneul Național Vioara și Enescu, la Iași (18 noiembrie), Bistrița (20 noiembrie), Deva (21 noiembrie) Gala de Craciun Vioara și Enescu, la Ateneul Român pe 7 decembrie
Evenimente luni, 17 noiembrie 2025, 11:21

Turneul Național Vioara și Enescu, la Iași (18 noiembrie), Bistrița (20 noiembrie), Deva (21 noiembrie) Gala de Craciun Vioara și Enescu, la Ateneul Român pe 7 decembrie

Turneul Național Vioara și Enescu ajunge, în această săptămână, la Iași (18 noiembrie), Bistrița (20 noiembrie), Deva (21 noiembrie),...

Turneul Național Vioara și Enescu, la Iași (18 noiembrie), Bistrița (20 noiembrie), Deva (21 noiembrie) Gala de Craciun Vioara și Enescu, la Ateneul Român pe 7 decembrie
Evenimente vineri, 14 noiembrie 2025, 12:32

KLAVIER ART DUO FESTIVAL – RĂDĂUȚI, 2025 –

Unicul festival de pian la patru mâini din țară – KLAVIER ART DUO FESTIVAL – ajuns la cea de-a noua ediție, va avea loc anul acesta...

KLAVIER ART DUO FESTIVAL – RĂDĂUȚI, 2025 –
Evenimente joi, 13 noiembrie 2025, 11:18

Expoziție „Poveste. Peisaj”/MIHAI SÂRBULESCU și TUDOR HASCHKE-MARINESCU

Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău continuă tradiția dialogului dintre artiști prin vernisajul expoziției „Poveste....

Expoziție „Poveste. Peisaj”/MIHAI SÂRBULESCU și TUDOR HASCHKE-MARINESCU
Evenimente joi, 13 noiembrie 2025, 10:32

„Ziua Magică”, primul spectacol de teatru senzorial din România

„Ziua Magică” – primul spectacol de teatru senzorial din România dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere, la Iași Iași, noiembrie 2025...

„Ziua Magică”, primul spectacol de teatru senzorial din România
Evenimente luni, 10 noiembrie 2025, 14:37

Festivalul Internațional pentru Copii și Tineret ,,Cântec de Stea” – Piatra Neamț – 2025

Dragi copii, tineri, părinți, bunici și profesori, cu bucurie vă anunțăm o nouă ediție a Festivalului Internațional pentru Copii și Tineret...

Festivalul Internațional pentru Copii și Tineret ,,Cântec de Stea” – Piatra Neamț – 2025