Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 28 și 29 noiembrie!

Publicat de Andreea Drilea, 22 noiembrie 2025, 08:29

VINERI, 28 noiembrie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT VOCAL-SIMFONIC DEDICAT ZILEI ROMÂNIEI

Orchestra simfonică

Corul academic „Gavriil Musicescu”

Dirijor: BOGDAN CHIROȘCĂ

Solist: LIVIU PRUNARU – vioară

Dirijor cor: CONSUELA RADU-ȚAGA

În program:

Vasile Spătărelu – „Epitaf – 1989”, poem pentru orchestră

Wolfgang Amadeus Mozart – Concertul nr. 4 în re major pentru vioară și orchestră, KV 218

George Enescu – „Poema Română”, op.1

Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă”

nr.29, sau on-line pe https://www.bilete.ro/ .

SÂMBĂTĂ, 29 noiembrie 2025 , ora 19:00 – ATRIUM PALAS MALL

CONCERT VOCAL-SIMFONIC

Ca în fiecare an, Filarmonica MOLDOVA Iași vă lansează invitația,

VINO LA PALAS SĂ APRINDEM LUMINILE DE CRĂCIUN!!!



Vă așteptăm SÂMBĂTĂ, 29 noiembrie, începând cu ora 19:00 în zona ATRIUM PALAS MALL să ne bucurăm împreună ascultând un program plin de magie!

Orchestra simfonică și Corul academic ” Gavriil Musicescu” vor oferi publicului cele mai îndrăgite lucrări specifice sărbătorilor de iarnă, transformând seara într-un spectacol plin de emoție!

Dirijor: BOGDAN CHIROȘCĂ

Dirijor cor: CONSUELA RADU-ȚAGA INTRAREA LIBERĂ!

Relații la telefon: 0332 882 025