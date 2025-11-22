Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 28 și 29 noiembrie!
Publicat de Andreea Drilea, 22 noiembrie 2025, 08:29
VINERI, 28 noiembrie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT VOCAL-SIMFONIC DEDICAT ZILEI ROMÂNIEI
Orchestra simfonică
Corul academic „Gavriil Musicescu”
Dirijor: BOGDAN CHIROȘCĂ
Solist: LIVIU PRUNARU – vioară
Dirijor cor: CONSUELA RADU-ȚAGA
În program:
Vasile Spătărelu – „Epitaf – 1989”, poem pentru orchestră
Wolfgang Amadeus Mozart – Concertul nr. 4 în re major pentru vioară și orchestră, KV 218
George Enescu – „Poema Română”, op.1
Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă”
nr.29, sau on-line pe https://www.bilete.ro/.
SÂMBĂTĂ, 29 noiembrie 2025 , ora 19:00 – ATRIUM PALAS MALL
CONCERT VOCAL-SIMFONIC
Ca în fiecare an, Filarmonica MOLDOVA Iași vă lansează invitația,
VINO LA PALAS SĂ APRINDEM LUMINILE DE CRĂCIUN!!!
Vă așteptăm SÂMBĂTĂ, 29 noiembrie, începând cu ora 19:00 în zona ATRIUM PALAS MALL să ne bucurăm împreună ascultând un program plin de magie!
Orchestra simfonică și Corul academic ” Gavriil Musicescu” vor oferi publicului cele mai îndrăgite lucrări specifice sărbătorilor de iarnă, transformând seara într-un spectacol plin de emoție!
Dirijor: BOGDAN CHIROȘCĂ
Dirijor cor: CONSUELA RADU-ȚAGA
INTRAREA LIBERĂ!
INTRAREA LIBERĂ!
Relații la telefon: 0332 882 025