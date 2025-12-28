Expirarea schemei de plafonare a preţului la gaze naturale la sfârşitul lunii martie 2026 ar putea duce la creşterea facturilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 decembrie 2025, 09:52

Expirarea schemei de plafonare a preţului la gaze naturale la sfârşitul lunii martie anul viitor ar putea duce la creşterea facturilor dacă autorităţile nu iau măsuri, au atras atenţia specialiştii.

Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă, a estimat că scenariul cel mai rău înseamnă o creştere a facturilor cu peste 10-15% sau chiar 20%.

Există însă şi un scenariu optimist în care tariful practicat ar putea scădea uşor sub plafonul de 31 de bani pe kWh, cât este în prezent.