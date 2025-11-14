Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 14 noiembrie 2025, 09:46

Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu afirmă că exerciţiul NATO „Dacian Fall 2025” a demonstrat încă o dată capacitatea de colaborare între forţele aliate. Prezent joi la ultimele antrenamente care au avut loc în poligonul de la Cincu, el a subliniat că acest exerciţiu a confirmat eficienţa Alianţei în asigurarea securităţii.

Peste 5.000 de militari din zece state aliate au luat parte la această activitate tactică, începută pe 20 octombrie în poligoane din România şi Bulgaria.

Corespondentul RRA, Adrian Cârneciu: ”Cel mai mare eveniment al anului, desfăşurat în poligoanele NATO din România, a ajuns la final. În cadrul Centrului Național de Instruire Întrunită ‘Getica’ de la Cincu din județul Brașov, pe o suprafață de aproximativ 10.000 de hectare, a avut loc ultima zi a exercițiului multinaţional „Dacian Fall 2025”, desfăşurat în zece baze de antrenament, dintre care nouă în România și una în Bulgaria, care au simulat condiții și scenarii de luptă, după cum a explicat generalul de brigadă Maxime Do Tran.

Maxime Do Tran, general: Desigur, este și o demonstrație a capacităților noastre în fața unui inamic rus, care ar putea amenința tot flancul estic al Europei. Manevrele „Dacian Fall 2025” și tema tactică pe care o aplicăm sunt defensive, nu ofensive. Așadar, nu suntem deloc într-o escaladare.

Grupul de Luptă NATO de la Cincu va fi ridicat la nivel de brigadă după acest exercițiu, ceea ce înseamnă că baza va putea găzdui până la 5.000 de militari în caz de necesitate. Următorul obiectiv al alianței este transformarea acestei structuri într-o divizie complet operațională. Aceasta ar permite României să primească la Cincu, între 15.000 și 20.000 de soldați, până în anul 2027-2028, întărind astfel flancul estic al NATO și capacitatea de reacție în fața oricărei amenințări venite dinspre Rusia.”

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

