Executivul pregăteşte al treilea pachet de reformă: restructurări la nivel central şi local

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 noiembrie 2025, 09:22

Cel de-al treilea pachet de măsuri ce tare care vizează atât administraţia centrală şi locală va fi prezentat public săptămâna viitoare. Anunţul aparţine premierului Ilie Bolojan, care spune că măsurile includ reduceri de personal şi de cheltuieli.

Redimensionarea aparatului administrativ, atât la nivel central, cât şi local va fi implementată treptat în cursul anului viitor, a afirmat şeful executivului, Ilie Bolojan.

Disponibilizarile se vor face doar în urma unor concursuri, a subliniat ministrul dezvoltării, Cseke Attila, care a precizat că proiectul de act normativ urmează să fie finalizat în câteva zile.

Estimările arată că aproximativ 13.000 de angajaţi din administraţia locală vor fi afectaţi, în timp ce 700 de primării vor rămâne neafectate de aceste decizii.

Ministrul dezvoltării mai spune că aplicarea măsurilor de reformă în administraţie vor avea un impact financiar, care poate ajunge la 4,5 miliarde de lei, din care 1,7 miliarde provin din administraţia locală.

În administraţia centrală se estimează diminuarea cheltuielilor salariale cu aproximativ 10 procente prin reducerea sporurilor şi a posturilor.

Conform prevederilor legale şi a acordului din coaliţie, proiectul va fi promovat prin angajarea răspunderii Guvernului şi ar putea fi aplicat de la 1 ianuarie 2026. (Rador/ FOTO gov.ro)

