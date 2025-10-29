Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 29 octombrie 2025, 10:54

Premierul Ilie Bolojan susţine îngheţarea salariului minim brut pe economie la nivelul actual, în timp ce PSD pledează pentru creşterea salariului minim pentru a veni în sprijinul celor cu venituri mici. Viziuni diferite pe acest subiect sunt şi în rândul patronatelor şi sindicatelor.

Reporter: Premierul Ilie Bolojan crede că o eventuală creștere a salariului minim pe economie trebuie atent cântărită pentru a nu afecta competitivitatea unor companii. El a explicat că o majorare a salariului minim în viitorul apropiat ar avea efecte în lanț asupra veniturilor în sistemul public, dar și asupra unor firme din domeniul privat.

Ministrul de finanțe, Alexandru Nazare atrăgea atenția că discuțiile continuă inclusiv cu privire la menținerea sumei de 300 de lei neimpozabili din acest salariu.

PSD respinge însă varianta înghețării salariului minim pentru anul viitor, pentru că acest lucru ar încălca directive europene care sunt integrate în legislația noastră. Social-democrații mai spun că o înghețare a salariului minim va afecta puterea de cumpărare și în special pe cei cu venituri mici.

Sindicatele, care vor organiza astăzi un miting în Piața Victoriei în fața sediului Guvernului, susțin că executivul este obligat prin lege să majoreze salariul minim de la 1 ianuarie 2026 și că formula de calcul este agreată de toate părțile și va aduce acest salariu la 4.325 de lei anul viitor.

Patronatele, în schimb, sunt de acord cu înghețarea salariului minim la valoarea de 4.050 de lei și invocă o serie de presiuni majore cu care se confruntă întreprinderile românești, după punerea în aplicare a măsurilor din pachetul unu de reforme

Rador

