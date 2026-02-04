Europenii încep negocierile cu Administraţia Trump privind minereurile rare

Ascultă Radio România Iași Live
4 februarie 2026

Europenii încep, astăzi, negocieri în Statele Unite în speranţa de a ajunge la un acord cu Administraţia Trump privind minereurile rare, materii prime, esenţiale tehnologiilor avansate şi industriei militare.

Comisarul european pentru piaţa internă, Stéphane Séjourné, va reprezenta Uniunea în seria discuţiilor organizate de secretarul de stat Marco Rubio la Washington, cu mai multe ţări care încearcă să-şi reducă dependenţa faţă de China în aprovizionarea cu materii prime critice.

Uniunea doreşte, în special, să se coordoneze cu SUA pentru a evita o concurenţă agresivă în străinătate, pentru a obţine aceleaşi resurse.

Ministrul afacerilor externe de la Bucureşti, Oana Ţoiu, care se află până vineri într-o vizită de lucru la Washington, va conduce delegaţia României la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, a anunţat MAE. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

