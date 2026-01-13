Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Două mii de victime, în urma protestelor din Iran

Două mii de victime, în urma protestelor din Iran

13 ianuarie 2026, 18:12 / actualizat: 13 ianuarie 2026, 19:22

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, promite că vor fi adoptate noi sancţiuni la adresa autorităţilor din Iran pentru reprimarea manifestaţiilor din ultimele săptămâni.

Într-un mesaj pe reţeaua X, şefa Executivului comunitar a mai precizat că va propune rapid noi măsuri celor 27 de state membre ale Uniunii.

La Washigton, preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat taxe vamale de 25 la sută pentru toate ţările care fac comerţ cu Iranul.

Agenţiile de presă scriu că astăzi liderul de la Casa Albă ar putea decide ce va face în privinţa acestei ţări, iar una dintre variante este o intervenţie militară. Donald Trump se va întâlni în cursul zilei cu echipa sa.

În Iran, bilanţul violenţelor din ultimele săptămâni este în creştere. Un oficial de la Teheran a declarat pentru Reuters că două mii de oameni au fost ucişi şi a dat vina pe „terorişti”.

(RADOR/FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Rep. Moldova, noi discuţii cu Executivul Comunitar pentru aderarea la Uniunea Europeană
Internaţional luni, 12 ianuarie 2026, 18:10

Rep. Moldova, noi discuţii cu Executivul Comunitar pentru aderarea la Uniunea Europeană

Discuţiile tehnice pe mari capitole cu Uniunea Europeană continuă la Chişinău, chiar dacă Ungaria a blocat temporar negocierile politice cu...

Rep. Moldova, noi discuţii cu Executivul Comunitar pentru aderarea la Uniunea Europeană
Globurile de Aur 2026: Lista premiilor
Internaţional luni, 12 ianuarie 2026, 09:00

Globurile de Aur 2026: Lista premiilor

Prezentăm mai jos lista completă a premiilor atribuite la cea de-a 83-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizată de Asociaţia...

Globurile de Aur 2026: Lista premiilor
În Iran sunt în continuare blocate comunicaţiile, dar protestele nu s-au oprit
Internaţional luni, 12 ianuarie 2026, 08:54

În Iran sunt în continuare blocate comunicaţiile, dar protestele nu s-au oprit

În Iran sunt în continuare blocate comunicaţiile, dar protestele nu s-au oprit. Din ţară au apărut o serie de imagini care arată forţele de...

În Iran sunt în continuare blocate comunicaţiile, dar protestele nu s-au oprit
Israelul a ridicat nivelul de alertă în condiţiile în care este posibil ca Statele Unite să intervină în Iran
Internaţional duminică, 11 ianuarie 2026, 12:00

Israelul a ridicat nivelul de alertă în condiţiile în care este posibil ca Statele Unite să intervină în Iran

Israelul a ridicat nivelul de alertă în condiţiile în care este posibil ca Statele Unite să intervenă în Iran, transmite Reuters care citează...

Israelul a ridicat nivelul de alertă în condiţiile în care este posibil ca Statele Unite să intervină în Iran
Internaţional duminică, 11 ianuarie 2026, 08:10

În Iran, forţele de ordine au deschis focul asupra manifestanţilor

Protestele continuă în Iran, unde forţele de ordine au răspuns brutal, deschizând focul asupra manifestanţilor. Relatări de la faţa locului...

În Iran, forţele de ordine au deschis focul asupra manifestanţilor
Internaţional vineri, 9 ianuarie 2026, 17:10

Proprietarii barului incendiat la Crans-Montana au fost audiaţi de justiţia elveţiană

Proprietarii barului din staţiunea elveţiană Crans-Montana, unde un incendiu în noaptea de Anul Nou a ucis zeci de persoane, au fost audiaţi...

Proprietarii barului incendiat la Crans-Montana au fost audiaţi de justiţia elveţiană
Internaţional joi, 8 ianuarie 2026, 14:16

MAE/Atenţionare de călătorie – Grecia: Proteste ale fermierilor

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica...

MAE/Atenţionare de călătorie – Grecia: Proteste ale fermierilor
Internaţional miercuri, 7 ianuarie 2026, 08:36

România nu va trimite trupe în Ucraina, dar susţine garanţiile de securitate

Liderii Franţei, Marii Britanii şi Ucrainei au semnat la Paris o declaraţie de intenţie privind desfăşurarea unei forţe multinaţionale ca...

România nu va trimite trupe în Ucraina, dar susţine garanţiile de securitate