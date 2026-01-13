Două mii de victime, în urma protestelor din Iran

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, promite că vor fi adoptate noi sancţiuni la adresa autorităţilor din Iran pentru reprimarea manifestaţiilor din ultimele săptămâni.

Într-un mesaj pe reţeaua X, şefa Executivului comunitar a mai precizat că va propune rapid noi măsuri celor 27 de state membre ale Uniunii.

La Washigton, preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat taxe vamale de 25 la sută pentru toate ţările care fac comerţ cu Iranul.

Agenţiile de presă scriu că astăzi liderul de la Casa Albă ar putea decide ce va face în privinţa acestei ţări, iar una dintre variante este o intervenţie militară. Donald Trump se va întâlni în cursul zilei cu echipa sa.

În Iran, bilanţul violenţelor din ultimele săptămâni este în creştere. Un oficial de la Teheran a declarat pentru Reuters că două mii de oameni au fost ucişi şi a dat vina pe „terorişti”.

(RADOR/FOTO radioiasi.ro)