Directorul general interimar al Companiei Apele Române, Florin Ghiţă, şi-a dat demisia

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 decembrie 2025, 18:34

Directorul general interimar al Companiei Apele Române, Florin Ghiţă, şi-a dat demisia, în contextul crizei apei din judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

Ministrul Mediului a anunţat în această seară că vor fi demise şi conducerile Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa şi al Companiei Exploatare Sistem Zonal Prahova.

Diana Buzoianu a precizat că aceste instituţii nu au informat Ministerul Mediului despre problemele de la acumularea Paltinu nici măcar atunci când criza izbucnit.

Concluziile Corpului de Control referitoare la situaţia care a afectat circa 100.000 de oameni vor fi trimise Parchetului, a mai spus ministrul mediului.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

