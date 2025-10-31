Ascultă Radio România Iași Live
Prim plan » Dezbatere în Parlament pe tema retragerii militarilor americani din România

Dezbatere în Parlament pe tema retragerii militarilor americani din România

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2025, 06:37

Social-democrații cer explicații de la Guvern privind retragerea unor militari americani din România.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Gorj, că îl așteaptă pe premierul Ilie Bolojan să vină în Parlament pentru a prezenta implicațiile asupra angajamentelor strategice și de securitate ale României.

Sorin Grindeanu: Prim-ministrul nu spune nimic. Și, de aceea, am considerat necesar ca un principal for democratic al României să vină să explice – prim-ministru, ministrul de Externe și ministrul Apărării – în ce situație suntem la zi și care este strategia pentru a întări securitatea României. Suntem, totuși, o țară la granița unui conflict. Suntem o țară care are cea mai lungă graniță cu Ucraina dintre țările membre ale Uniunii Europene, și pe mine, și pe noi, pe români, ne interesează care sunt planurile.

Conducerea Camerei Deputaților a aprobat joi solicitarea grupului parlamentar al PSD privind prezența șefului Executivului, luni, în plenul Camerei Deputaților, la dezbaterea politică din cadrul „Orei Premierului”.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

