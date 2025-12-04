Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Datini și obiceiuri de iarnă la Palatul Culturii din Iași

Datini și obiceiuri de iarnă la Palatul Culturii din Iași

Datini și obiceiuri de iarnă la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 decembrie 2025, 14:16 / actualizat: 4 decembrie 2025, 15:17

Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizează în perioada 6 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026, expoziția temporară „Datini și obiceiuri de iarnă”.

În fiecare lună decembrie, muzeul marchează cea mai îndrăgită și așteptată perioadă de peste an, aducând în centrul atenției elemente esențiale în alaiurile tradiționale de Anul Nou, care animă comunitățile din regiunea Moldovei: măști umane, reprezentări antropomorfe (moșnegi și babe) și zoomorfe (Capre, Urși, Căiuți, Cerbi). Sunt prezentate, de asemenea, elemente nelipsite din recuzita cetelor de urători: plug, buhai, harapnice, clopote, elemente reprezentative pentru „Pluguşor” – obicei care așază sub bune auspicii viitorul an agricol.

Alături de aceste obiecte din patrimoniul Muzeului Etnografic al Moldovei, sunt expuse măşti realizate de meșterii populari Iulian Mihalachi (Valea Seacă, com. Bălțătești, jud. Neamț) şi Neculai Matei (Buznea, com. Ion Neculce, jud. Iaşi), o mărturie a continuităţii acestui meşteşug şi a manifestărilor specifice sfârşitului de an calendaristic în satul românesc.

Demersul expoziţional este întregit de etalarea lucrărilor de artă naivă din Colecţia Silvia şi Ion H. Ciubotaru, ce surprind lumea satului în această perioadă de renovare a timpului.

„Vă invităm să intrați în atmosfera sărbătorilor de iarnă din satele de altădată, să vă bucurați de această expoziție și de întâlnirea cu meșterii populari, la Târgul de Moș Nicolae”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Cea de-a II-a ediție a „Târgului de Moș Nicolae al meșterilor populari”, eveniment cu intrare liberă, se desfășoară la Palatul Culturii, pe holurile de la parter, sâmbătă, 6 decembrie 2025 (orele 10.00 – 20.00) și duminică, 7 decembrie (orele 9.00 – 17.00).

Expoziția poate fi vizitată în spațiul Muzeului Etnografic al Moldovei, de marți până duminică, între orele 10.00 și 17.00 (ora 16.30, ultimul bilet).

Etichete:
(AUDIO) 12 elevi ieșeni premiați la Gala olimpicilor internaționali organizată de Ministerul Educației
Prim plan joi, 4 decembrie 2025, 17:10

(AUDIO) 12 elevi ieșeni premiați la Gala olimpicilor internaționali organizată de Ministerul Educației

Doisprezece elevi și absolvenți din școlile ieșene au fost premiați  la Palatul Național al Copiilor, în cadrul Festivității olimpicilor...

(AUDIO) 12 elevi ieșeni premiați la Gala olimpicilor internaționali organizată de Ministerul Educației
Fosta şefă a diplomaţiei europene Federica Mogherini a anunţat că demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei
Prim plan joi, 4 decembrie 2025, 17:08

Fosta şefă a diplomaţiei europene Federica Mogherini a anunţat că demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei

Fosta şefă a diplomaţiei europene Federica Mogherini a anunţat astăzi că demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei, pe care o...

Fosta şefă a diplomaţiei europene Federica Mogherini a anunţat că demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei
Spania se confruntă cu o explozie a cazurilor de gripă provocată de o nouă tulpină de virus
Prim plan joi, 4 decembrie 2025, 17:07

Spania se confruntă cu o explozie a cazurilor de gripă provocată de o nouă tulpină de virus

Spania se confruntă cu o explozie a cazurilor de gripă provocată de o nouă tulpină de virus, care se dovedeşte a fi foarte contagioasă....

Spania se confruntă cu o explozie a cazurilor de gripă provocată de o nouă tulpină de virus
Galaţi: Podul peste râul Bujoru, afectat de inundaţiile din 2024, complet reabilitat şi consolidat
Prim plan joi, 4 decembrie 2025, 17:05

Galaţi: Podul peste râul Bujoru, afectat de inundaţiile din 2024, complet reabilitat şi consolidat

Podul peste râul Bujoru, situat pe DJ 242B, pe raza oraşului Târgu Bujor, a fost consolidat şi modernizat în urma unei investiţii de peste 2...

Galaţi: Podul peste râul Bujoru, afectat de inundaţiile din 2024, complet reabilitat şi consolidat
Prim plan joi, 4 decembrie 2025, 15:18

Peste 180 de edituri prestigioase sunt prezente la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România

Peste 180 de edituri prestigioase, agenţii de difuzare de carte românească şi străină, precum şi edituri universitare sunt prezente la Târgul...

Peste 180 de edituri prestigioase sunt prezente la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România
Prim plan joi, 4 decembrie 2025, 15:13

Tichete sociale valorice, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, pentru pensionarii ieșeni

Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă pensionarii ieșeni vor primi ajutoare sub formă de tichete sociale valorice. Acțiunea este organizată de...

Tichete sociale valorice, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, pentru pensionarii ieșeni
Prim plan joi, 4 decembrie 2025, 13:10

Ateneul Național din Iași: Premiera spectacolului Enigma Otiliei cu casa închisă

Ateneul Național din Iași va prezenta în perioada 7-9 decembrie 2025 ultima premieră de teatru a anului, spectacolul Enigma Otiliei, aducând la...

Ateneul Național din Iași: Premiera spectacolului Enigma Otiliei cu casa închisă
Prim plan joi, 4 decembrie 2025, 13:06

Virusul Sincițial Respirator, în creștere sezonieră: peste 10.000 de internări în fiecare an

Bucureşti, 04 decembrie 2025 – În contextul instalării sezonului rece, Societatea Română de Pneumologie atrage atenţia asupra creşterii...

Virusul Sincițial Respirator, în creștere sezonieră: peste 10.000 de internări în fiecare an