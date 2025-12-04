Datini și obiceiuri de iarnă la Palatul Culturii din Iași

Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizează în perioada 6 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026, expoziția temporară „Datini și obiceiuri de iarnă”.

În fiecare lună decembrie, muzeul marchează cea mai îndrăgită și așteptată perioadă de peste an, aducând în centrul atenției elemente esențiale în alaiurile tradiționale de Anul Nou, care animă comunitățile din regiunea Moldovei: măști umane, reprezentări antropomorfe (moșnegi și babe) și zoomorfe (Capre, Urși, Căiuți, Cerbi). Sunt prezentate, de asemenea, elemente nelipsite din recuzita cetelor de urători: plug, buhai, harapnice, clopote, elemente reprezentative pentru „Pluguşor” – obicei care așază sub bune auspicii viitorul an agricol.

Alături de aceste obiecte din patrimoniul Muzeului Etnografic al Moldovei, sunt expuse măşti realizate de meșterii populari Iulian Mihalachi (Valea Seacă, com. Bălțătești, jud. Neamț) şi Neculai Matei (Buznea, com. Ion Neculce, jud. Iaşi), o mărturie a continuităţii acestui meşteşug şi a manifestărilor specifice sfârşitului de an calendaristic în satul românesc.

Demersul expoziţional este întregit de etalarea lucrărilor de artă naivă din Colecţia Silvia şi Ion H. Ciubotaru, ce surprind lumea satului în această perioadă de renovare a timpului.

„Vă invităm să intrați în atmosfera sărbătorilor de iarnă din satele de altădată, să vă bucurați de această expoziție și de întâlnirea cu meșterii populari, la Târgul de Moș Nicolae”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Cea de-a II-a ediție a „Târgului de Moș Nicolae al meșterilor populari”, eveniment cu intrare liberă, se desfășoară la Palatul Culturii, pe holurile de la parter, sâmbătă, 6 decembrie 2025 (orele 10.00 – 20.00) și duminică, 7 decembrie (orele 9.00 – 17.00).

Expoziția poate fi vizitată în spațiul Muzeului Etnografic al Moldovei, de marți până duminică, între orele 10.00 și 17.00 (ora 16.30, ultimul bilet).