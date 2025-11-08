Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 8 noiembrie 2025, 08:47

Datele privind calitatea aerului vor fi publicate la fiecare oră, nu ca medie a ultimelor 24 de ore, aşa cum prevăd acum normele tehnice, potrivit unui act normativ pus în dezbatere publică de Ministerul Mediului. Noul sistem corespunde standardelor europene şi va permite populaţiei să cunoască în timp real concentraţia de particule nocive din aer.

Redactorul RRA, Iulia Gherman, are detalii: ”Potrivit documentului, în funcţie de indicele specific, corespunzător concentraţiilor de particule, va fi transmis un mesaj pentru populaţie. Valorile gradate de la 1 la 3 indică o calitate a aerului bună până la acceptabilă, iar pentru ultimul nivel, notat cu 6, se recomandă reducerea activităţilor în afara spaţiilor închise.

Calitatea aerului este unul dintre cei mai importanţi indicatori de sănătate publică, iar prin modificările propuse, legislaţia internă din domeniu se aliniază standardelor europene privind publicarea datelor în timp real, subliniază Ministerul Mediului. Un raport publicat în septembrie de Agenţia Europeană de Mediu, arată că România se află printre ţările din spaţiul comunitar cu cea mai ridicată concentraţie medie anuală de reziduuri microscopice înregistrate în aer, reziduuri generate de traficul rutier, activităţi industriale sau de arderea combustibililor fosili.

Nivelul sigur de astfel de particule nu trebuie să depăşească o medie anuală de 5 micrograme pe metru cub, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în timp ce în România, valorile depăşesc frecvent de peste trei ori acest prag.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

