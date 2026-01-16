Curtea Constituţională amână încă o dată pronunţarea în cazul sesizării privind pensiile magistraţilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 ianuarie 2026, 12:18

Curtea Constituţională amână încă o dată pronunţarea în cazul sesizării privind pensiile magistraţilor.

Noul termen a fost stabilit pentru 11 februarie, pentru ca judecătorii să aibă timp, spune comunicatul CCR: „pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum şi a documentelor depuse de Înalta Curte”. Este vorba despre o expertiză contabilă care ar dovedi, potrivit instanţei supreme, că proiectul guvernului Bolojan anulează, de fapt, pensiile de serviciu ale magistraţilor, care vor fi mai mici decât cele bazate pe contributivitate.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie spune că în aceste condiţii nu ar mai fi vorba de o reformă a pensiilor speciale, ci de o confiscare a drepturilor magistraţilor. Este cea de-a patra amânare în acest dosar, ultimele două din cauza lipsei de cvorum. De această dată, la şedinţă au participat toţi cei nouă judecători constituţionali, inclusiv cei doi a căror numire a fost contestată la Curtea de Apel Bucureşti. (Rador/ FOTO facebook ccr.ro)