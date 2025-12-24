CSM a publicat rezultatele parţiale ale unui chestionar în rândul magistraţilor despre probleme din justiţie

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 decembrie 2025, 08:59

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat aseară rezultatele parţiale ale unui chestionar în rândul magistraţilor despre probleme din justiţie.

Majoritatea judecătorilor spun că au resimţit o campanie publică împotriva justiţiei, iar în opinia lor pasivitatea parlamentului ar face să intervenă prescrierea faptelor.

La întrebări au răspuns peste 56% din totalul celor din funcţie.

Cătălina Creţu relatează: Chestionarul online a inclus 20 de întrebări, dintre care 17 au permis răspunsuri care pot fi centralizate automat, în timp ce pentru trei întrebări s-au putut da răspunsuri deschise. Peste 98% dintre judecătorii care au completat chestionarul spun că au resimţit, în ultimul an, o campanie publică împotriva justiţiei, iar 67% dintre ei sunt de acord cu poziţiile publice ale CSM. Datele centralizate arată că 192 de judecători au fost înlocuiţi din completul care judeca anumite cauze, 31 dintre ei fără să-şi fi dat acordul în acest sens. Un singur judecător a apreciat că schimbarea a fost realizată cu scopul prelungirii procesului până la împlinirea termenului de prescripţie a răspunderii penale. Majoritatea judecătorilor au pus problema prescripţiilor pe seama parlamentului, însă în chestionar nu se explică şi de ce. În acelaşi timp, cauze semnificate au fost: durata urmăririi penale şi deciziile pronunţate de Curtea Constituţională. Conform datelor prezentate de CSM, într-o proporţie covârşitoare, judecătorii au apreciat că volumul ridicat de activitate şi lipsa normării acesteia reprezintă probleme reale care afectează în mod direct actul de justiţie (Rador/ FOTO arhivă RRA)