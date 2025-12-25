Creştinii sărbătoresc Naşterea Domnului, zi denumită popular Crăciun

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 decembrie 2025, 09:23

Creştinii sărbătoresc astăzi Naşterea Domnului, zi denumită popular Crăciun.

În cursul dimineţii, credincioşii participă la liturghie, iar, potrivit tradiţiei, copiii umblă cu Steaua, vestind naşterea lui Iisus Hristos.

În mesajul său de Crăciun, Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române îndeamnă la acte de bunătate, mai ales faţă de cei aflaţi în nevoie.

Patriarhul Daniel: Hristos Domnul, iubitorul de oameni şi mântuitorul sufletelor noastre, să ne ajute cu harul său să arătăm în jurul nostru iubirea sa smerită şi milostivă, faţă de toţi oamenii, dar mai ales faţă de copiii săraci, de bolnavi şi bătrâni, şi să reverse în inimile şi în casele tuturor pacea şi bucuria Sa cea sfântă, pe care a dăruit-o odinioară îngerilor şi păstorilor din Betleem. Vă adresăm tuturor doriri de sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, fericire şi mult ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea bună, urmând indemnul colindului sfânt şi bun! Şi acum te las, fii sănătos şi vesel de Crăciun, dar nu uita, când eşti voios, române, să fii bun! La mulţi ani! (Rador/ FOTO radioiasi.ro)