Creştinii sărbătoresc astăzi Naşterea Maicii Domnului

Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2025, 07:46

Creştinii sărbătoresc astăzi Naşterea Maicii Domnului, o zi care poartă numele popular de Sfânta Marie Mică.

Nașterea Fecioarei Maria este privită ca începutul lucrării mântuirii, deoarece din ea se va naște Iisus Hristos. Părinții săi, Sfinții Ioachim și Ana, sunt prăznuiți a doua zi, pe 9 septembrie, în semn de cinstire pentru credința și răbdarea lor.

Peste 2 milioane de români îşi serbează astăzi onomastica.

Bogdan Neculau despre semnificaţia religioasă a sărbătorii: ”Este primul praznic al anului bisericesc care începe la 1 septembrie. De altfel, întreg anul bisericesc este pus sub ocrătirea Maicii Domnului. Sărbătoarea de astăzi reprezintă apoi împlinirea unei rugăciuni. A fost o rugăciună stăruitoare și fierbinte a bătrânilor Ioachim și Ana, sfinți și drepți, așa cum sunt ei cinstiți de către biserică. Tăria credinței lor s-a manifestat în această rugăciune care a fost împlinită de a avea un copil. Orice rugăciune trebuie însoțită de multă nădejde și făcută cu răbdare, pentru că ajutorul Lui Dumnezeu vine la vreme potrivită. Totodată, această sărbătoare ne pregătește pentru bucuria cea mare a întrupării Fiului lui Dumnezeu, fiindcă acum sărbătorim nașterea celei care îl va naște pe pruncul dumnezeiesc pe Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Data de 8 septembrie, aleasă pentru preznuire, reprezintă ziua sfințirii unei biserici dedicate Sfintei Fecioare Maria, construită la Ierusalim de către împărăteasa Eudoxia la începutul secolului al V-lea. Multe biserici și mănăstiri își serbează astăzi hramul. Amintesc Mănăstirea Vorona din județul Botoșani, Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț, Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași, Mănăstirea Cămârzan din județul Suceava sau Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din loclaitatea Alexandru Vlahuță din județul Vaslui.”

(Radio Iaşi/Bogdan Neculau/FOTO imagine ilustrativă)

