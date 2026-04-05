Creştinii romano-catolici şi protestanţi celebrează astăzi Paştele

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 aprilie 2026, 09:05

La Vatican, mii de credincioşi au participat aseară la ceremonia susţinută de Papa Leon al XIV-lea pentru prima dată de când a urcat pe scaunul pontifical.

În prezenţa a peste 10.000 de credincioşi, Papa Leon al XIV-lea a celebrat pentru prima dată în pontificatul său Vigilia Pascală din Noaptea Învierii în Basilica San Pietro din Vatican, prilej cu care s-a referit din nou la pace.

Papa Leon al XIV-lea: Şi în zilele noastre nu lipsesc mormintele care trebuie deschise, iar adesea pietrele care le acoperă sunt atât de grele şi de bine păzite, încât par de neclintit. Unele apasă pe inima omului, precum neîncrederea, frica, egoismul, ranchiuna, altele rup legăturile dintre noi, precum războiul, nedreptatea, închiderea dintre popoare şi naţiuni. Să nu ne lăsăm paralizaţi de ele. Mulţi bărbaţi şi femei de-a lungul secolelor, cu ajutorul lui Dumnezeu, le-au dat la o parte, poate cu mult efort uneori cu preţul vieţii. Nu sunt personaje de neatins, ci oameni ca noi care au avut curajul să vorbească şi să acţioneze.

În prima zi de Paşte, la ora locală 10:15 minute, Suveranul Pontif va oficia din nou Liturghia în Piaţa San Pietro, urmată la ora 12:00 de tradiţionala binecuvântare Urbi et Orbi.

În România, aproximativ un milion şi jumătate de creştini sărbătoresc Paştele. (Rador/ FOTO

