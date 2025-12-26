Creştinii prăznuiesc în a doua zi de Crăciun soborul Maicii Domnului

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 decembrie 2025, 09:48

Este a doua zi de Crăciun, o continuare a tradiţiei şi bucuriei şi tradiţiilor specifice sărbătorii naşterii Domnului.

Astăzi creştinii prăznuiesc soborul Maicii Domnului, care se referă la chemarea tuturor oamenilor la slujbă pentru a se închina în cinstea Fecioarei Maria imediat după naşterea lui Iisus Hristos.

În mesajul transmis ieri, patriarhul BOR, Daniel, le-a vorbit oamenilor despre credinţă, fapte bune şi viaţă curată şi i-a îndemnat să ofere celor din jur daruri şi semne ale bucuriei.

Patriarhul Daniel: Ne învaţă aceşti magi să oferim daruri frumoase, scumpe, lui Hristos în Biserica Sa. Pe de altă parte, însă, mai valoroase decât aceste daruri – de aur, tămâie şi smirnă – sunt ceea ce oferim noi din iubire pentru Hristos ca vieţuire sfântă, astfel încât şi omul sărac, nu numai cel înstărit sau bogat, poate oferi darul lui Hristos. Acestea sunt darurile cele mai de preţ – credinţă dreaptă şi fapte bune şi rugăciune stăruitoare şi viaţă curată, dobândită prin pocăinţă, prin post şi prin cultivarea virtuţilor, a bunătăţii sufletului, spre slava Preasfintei Treimi şi a noastră mântuire. Amin!/ (Rador/ FOTO radioiasi.ro)