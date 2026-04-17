Creştinii ortodocşi şi greco-catolici sărbătoresc Izvorul Tămăduirii

Publicat de Andreea Drilea, 17 aprilie 2026, 06:44

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici sărbătoresc vineri Izvorul Tămăduirii – o zi închinată Maicii Domnului.

Sărbătoarea aminteşte de o minune săvârşită de Sfânta Fecioară Maria în secolul al V-lea, când i-a descoperit împăratului bizantin Leon un izvor cu apa căruia a fost vindecat un orb.

Astăzi, în biserici, după Liturghie, se face slujba agheasmei mici. Credincioşii duc cu ei acasă apa sfinţită cu care stropesc gospodăria.

Rador/FOTO crestinortodox.ro