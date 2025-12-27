Ascultă Radio România Iași Live
Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îl sărbătoresc pe Sfântul Ştefan

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îl sărbătoresc pe Sfântul Ştefan

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 decembrie 2025, 09:15

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ştefan, primul martir creştin.

El a fost contemporan cu apostolii lui Iisus Hristos şi unul dintre cei şapte diaconi aleşi să slujească în prima comunitate creştină de la Ierusalim.

Ştefan a fost acuzat de blasfemie de clericii evrei şi a fost omorât cu pietre.

Noul Testament a consemnat ultimele sale cuvinte prin care îi cerea lui Dumnezeu să-i ierte pe ucigaşii săi.

De sărbătoarea Sfântului Ştefan, Radio România Iași transmite liturghia de la Mânăstirea Putna, începând cu ora 10.00.

 

