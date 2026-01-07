Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan Botezătorul, iar cei de rit vechi marchează Naşterea Domnului
Publicat de Andreea Drilea, 7 ianuarie 2026, 08:42
Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ioan Botezătorul, ultimul prooroc al Vechiului Testament.
Aproximativ două milioane de români îşi serbează onomastica, purtând nume derivate sau forme ale lui Ioan.
Tot astăzi, creştinii de rit vechi sărbătoresc Naşterea Domnului.
Rador/FOTO imagine ilustrativă