Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îi sărbătoresc pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril

Publicat de Andreea Drilea, 8 noiembrie 2025, 08:25

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îi sărbătoresc astăzi pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril şi pe toţi îngerii. În această zi, aproximativ 1.300.000 de români îşi sărbătoresc onomastica.

Reporter: Îngerii sunt, conform credinţei creştine, fiinţe spirituale care îl slujesc pe Dumnezeu. Ei au fost purtătorii unor mesaje către oameni, în decursul istoriei, din partea divinităţii. De altfel, numele lor în limba greacă, angelos, înseamnă vestitor. Mihail şi Gavril sunt căpeteniile cetei îngerilor. Tradiţia creştină spune că Mihail este îngerul care l-a înfruntat pe Lucifer atunci când acesta s-a răzvrătit împotriva Creatorului. Tot Mihail este cel care a adus foc din cer peste cetăţile Sodoma şi Gomora şi a condus poporul evreu spre pământul făgăduinţei. Gavril este aducătorul veştilor bune. El a anunţat naşterea lui Ioan Botezătorul şi a lui Isus Hristos. În afară de aceşti doi îngeri cunoscuţi cu numele, credinţa creştină spune că fiecare om are un înger păzitor, care mijloceşte pentru el la Judecata de Apoi.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro