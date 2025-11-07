Corul Madrigal în Turneul extraordinar de Crăciun 2025

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 noiembrie 2025, 06:36

În perioada 3 – 21 decembrie 2025, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” va susține Turneul extraordinar „Madrigal de Crăciun” 2025, cu 8 spectacole în 7 orașe din România.

Corul Madrigal, dirijat de Anna Ungureanu, va colinda anul acesta împreună cu spectatorii din Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Sibiu, Iași, Botoșani, București și Craiova și, ca în fiecare an, alături de copiii din corurile Programului Național Cantus Mundi din zonele gazdă ale turneului.

Biletele au fost puse în vânzare pe platforma online bilete.ro.

„Avem din nou această mare bucurie să ducem vestea Crăciunului către publicul din toată regiunile țării. Cele mai noi spectacole de Crăciun ale Corului Madrigal – „Crăciunul florilor” cu colinde românești, internaționalul „Christmas mood” și reprezentația amplă „2 în 1”, care conține ambele concerte – ajung în marile săli din țară, pentru că știm cât de mare este dorința românilor de a asculta muzica Madrigalului de Sărbători. Onorăm astfel o tradiție culturală a întâlnirilor cu spectatorii în preajma Crăciunului, creată acum 60 de ani de către maestrul Marin Constantin.”- Emil Pantelimon, managerul Corului Madrigal

Programul Turneului „Madrigal de Crăciun” 2025:

❒ Cluj-Napoca | 3 decembrie | ora 19 :00 | BTarena | MADRIGAL DE CRĂCIUN (2 în 1) | Două Concerte într-un singur Spectacol | Detalii și bilete pe platforma Bilete.ro – LINK

❒ Târgu Mureș | 5 decembrie | ora 19:00 | Teatrul Național Târgu-Mureș | MADRIGAL: CRĂCIUNUL FLORILOR | Gala „Bun și Bine” | Detalii și bilete pe platforma Bilete.ro – LINK

❒ Sibiu | 6 decembrie | ora 19 :00 | Sala Transilvania | MADRIGAL DE CRĂCIUN (2 în 1) | Două Concerte într-un singur Spectacol | Detalii și bilete pe platforma Bilete.ro – LINK

❒ Iași | 12 decembrie 2025 | ora 19 :00 | Sala Unirea – Cinema Victoria | MADRIGAL: CRĂCIUNUL FLORILOR | Bilete epuizate

❒ Botoșani | 13 decembrie 2025 | ora 19 :00 | Casa de Cultură a Sindicatelor | MADRIGAL CRĂCIUNUL FLORILOR | Eveniment în cadrul Festivalului „O ce veste minunată” | Acces pe bază de invitație gratuită de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani (disponibile în perioada 2 – 5 decembrie)

❒ București | 18 decembrie | ora 19:00 | Aula Magna Politehnica București | MADRIGAL: CHRISTMAS mood | Detalii și bilete pe platforma Bilete.ro – LINK

❒ București | 19 decembrie | ora 19:00 | Aula Magna Politehnica București | MADRIGAL: CRĂCIUNUL FLORILOR | Detalii și bilete pe platforma Bilete.ro – LINK

❒ Craiova | 21 decembrie 2025 | ora 19 :00 | Sala Polivalentă | MADRIGAL DE CRĂCIUN (2 în 1) | Două Concerte într-un singur Spectacol | Detalii și bilete pe platforma Bilete.ro – LINK

Evenimentele sunt recomandate spectatorilor cu vârste de peste 7 ani.

Dirijor Anna Ungureanu | Concept Emil Pantelimon | Scenografia Vladimir Turturica | Organizare Leila Popovici

Mai multe detalii sunt disponibile și pe platforma de bilete a Corului Madrigal, la link https://bilete.madrigal.ro/ .

Încă de la înființarea sa, Corul Madrigal aduce în luna decembrie bucuria Sărbătorilor pe marile scene din întreaga țară, reunind românii în jurul muzicii și a emoției Crăciunului și transformând fiecare întâlnire într-o sărbătoare a comunității.

Turneul de Crăciun al Corului Madrigal se înscrie în programul aniversar „Marin Constantin 100”, prin care ansamblul sărbătorește 100 de ani de la nașterea fondatorului său.

***

Partener principal Rompetrol

Parteneri institutionali: Opera Comică pentru Copii, Cineplexx Romania, Circul Metropolitan București, Aqua Carpatica , Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, Universitatea Politehnica București, New Age Media Multiplex Advertising, UNIMIR, Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA, Televiziunea română, SounFeed, STRATULAT ALBULESCU Attorney at Law

Susținut de: Radio România Actualități, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Regional

Parteneri media: AGERPRES, Agenția de cArte, Bookhub, Itsy Bitsy, Leviathan, Munteanu recomandă, Radio France Internationale România, Radio Trinitas, Romania Journal, spotmedia.ro, TVR Cultural, Zile și Nopți, I like Cluj, Cluj 4 Ever, Cluj.com, Radio Renașterea, Ziua de Cluj, Sibiu 100, Sibiu Independent, Craiova Live, Jurnal de Craiova, Jurnalul Olteniei, Știri Craiova

**********

CORUL MADRIGAL

Fondat în anul 1963 de către legendarul muzician și dirijor Marin Constantin (1925 – 2011), Corul Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” a devenit un reper al vieţii muzicale și diplomaţiei culturale naţionale și internaţionale. Este definit prin sonoritatea sa specifică, tehnica non-vibrato, amplasamentul stereofonic în scenă și costumele impunătoare. Repertoriul său este îndreptat către Renaștere, muzica preclasică și clasică, Romantism, muzica bizantină și creaţia contemporană românească și universală.

Din anul 2011, Corul Madrigal derulează Programul Național Cantus Mundi, cel mai mare program de integrare socială prin muzică a copiilor din România, inițiat de renumitul dirijor Ion Marin, ce reunește în prezent 2.402 de coruri și peste 84.000 de copii din România și diaspora.