Consiliul Concurenţei monitorizează piaţa ouălor pentru a nu exista creşteri speculative de preţ

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 noiembrie 2025, 09:00

Consiliul Concurenţei monitorizează piaţa ouălor pentru a nu exista creşteri speculative de preţ în contextul problemelor generate de gripa aviară în mai multe ţări din Europa.

Ouăle se găsesc sporadic în magazine deoarece producătorii preferă să le exporte la preţuri mai mari, iar preşedintele instituţiei, Bogdan Chiriţoiu, a spus ieri că vrea să se asigure că aceştia nu vor face înţelegeri pentru a creşte artificial preţul.

ANSVSA precizează că nu există focare active de gripă aviară pe teritoriul României, dar atrage atenţia asupra riscului ridicat de introducere şi răspândire a virusului în ţara noastră.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)