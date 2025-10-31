Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancţiunii aplicate organizatorul marşului de comemorare a victimelor Colectiv

Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancţiunii aplicate organizatorul marşului de comemorare a victimelor Colectiv

Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancţiunii aplicate organizatorul marşului de comemorare a victimelor Colectiv

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2025, 09:36 / actualizat: 31 octombrie 2025, 10:38

Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancţiunii aplicate organizatorului marşului de comemorare a victimelor Colectiv şi va analiza dacă măsura a fost proporţională, justificată şi conformă atât literei, cât şi spiritului legii.

‘Într-adevăr, legea trebuie aplicată întotdeauna ad litteram, dar există şi noţiunea de spirit al legii, care presupune înţelegerea scopului pentru care norma juridică a fost instituită – acela de a menţine ordinea publică, dar şi de a proteja drepturile şi demnitatea cetăţenilor. În acest caz, se poate aprecia că agentul constatator nu a înţeles pe deplin spiritul legii şi particularităţile contextului – un eveniment de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, cu un profund caracter emoţional şi simbolic’, se arată într-un comunicat al Jandarmeriei.

Sursa menţionează totuşi că, din punct de vedere legal, există în mod formal elementele care pot constitui temeiul aplicării unei sancţiuni contravenţionale, întrucât nu au fost respectate orele de desfăşurare prevăzute în protocolul privind manifestarea publică.

‘Reamintim faptul că Jandarmeria Română a fost şi rămâne alături de toţi cei afectaţi de tragedia din clubul Colectiv. În seara producerii tragediei, jandarmii au fost prezenţi la faţa locului, oferind sprijin autorităţilor şi victimelor. De-a lungul anilor, instituţia a sprijinit şi a asigurat ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate acestui eveniment’, arată comunicatul.

Jandarmeria transmite condoleanţe familiilor care şi-au pierdut persoanele dragi şi compasiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii, şi garantează că, în urma verificărilor aflate în desfăşurare, vor fi dispuse toate măsurile legale care se impun, în spiritul respectării legii, al echităţii şi al respectului faţă de cetăţeni.

Unul dintre organizatorii marşului de comemorare, Marian Rădună, a anunţat că jandarmii l-au amendat cu 3.000 de lei pentru că manifestarea ar fi depăşit ora prevăzută în autorizaţie. Marian Rădună a afirmat, vineri, printr-o postare pe Facebook, că va contesta amenda pe care a primit-o şi că îi va face plângere la Parchetul Militar agentului constatator. AGERPRES/FOTO agerpres

Etichete:
Mercenarul Horațiu Potra va fi adus rapid în România dacă nu se opune extradării din Dubai
Naţional vineri, 31 octombrie 2025, 06:36

Mercenarul Horațiu Potra va fi adus rapid în România dacă nu se opune extradării din Dubai

Mercenarul Horațiu Potra va fi adus mai repede în România, dacă se confirmă faptul că nu se opune extradării și este de acord să se predea...

Mercenarul Horațiu Potra va fi adus rapid în România dacă nu se opune extradării din Dubai
Alegeri locale: Campania electorală va începe din 22 noiembrie
Naţional vineri, 31 octombrie 2025, 06:29

Alegeri locale: Campania electorală va începe din 22 noiembrie

Potrivit calendarului pentru alegerile locale parțiale, depunerea candidaturilor se face în perioada 11-17 noiembrie, iar campania electorală va...

Alegeri locale: Campania electorală va începe din 22 noiembrie
Experţi: Black Friday, una dintre cele mai vulnerabile perioade din an în privinţa fraudelor online
Naţional joi, 30 octombrie 2025, 11:58

Experţi: Black Friday, una dintre cele mai vulnerabile perioade din an în privinţa fraudelor online

Perioada campaniilor de Black Friday este una dintre cele mai vulnerabile din an din perspectiva fraudelor online, iar infractorii cibernetici...

Experţi: Black Friday, una dintre cele mai vulnerabile perioade din an în privinţa fraudelor online
Ceremonie la Palatul Cotroceni/Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a depus jurământul
Naţional joi, 30 octombrie 2025, 10:15

Ceremonie la Palatul Cotroceni/Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a depus jurământul

UPDATE – Oana Gheorghiu, noul viceprim-ministru în Guvernul Bolojan, a depus joi jurământul de învestitură în faţa preşedintelui...

Ceremonie la Palatul Cotroceni/Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a depus jurământul
Naţional joi, 30 octombrie 2025, 06:40

Parlamentul dezbate o lege pentru prevenirea și combaterea femicidului

La Parlament a fost depus un proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidului. Documentul, semnat de peste 250 de senatori şi deputaţi...

Parlamentul dezbate o lege pentru prevenirea și combaterea femicidului
Naţional joi, 30 octombrie 2025, 06:29

Colectiv – 10 ani de la tragedie; slujbă de pomenire a victimelor în faţa fostului club

Victimele tragediei petrecute în urmă cu un deceniu la Colectiv vor fi pomenite, joi, în faţa fostului club. Slujba de pomenire va fi oficiată...

Colectiv – 10 ani de la tragedie; slujbă de pomenire a victimelor în faţa fostului club
Naţional joi, 30 octombrie 2025, 06:23

Trei persoane au fost reţinute în dosarul exploziei din Rahova (surse)

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au reţinut, miercuri seara, trei persoane în dosarul exploziei produse într-un...

Trei persoane au fost reţinute în dosarul exploziei din Rahova (surse)
Naţional miercuri, 29 octombrie 2025, 17:40

(AUDIO) Redimensionarea trupelor americane nu este un motiv de îngrijorare, dau asigurări specialiștii din domeniu

Statele Unite ale Americii își mențin angajamentele ferme față de România, atât ca partener NATO, cât și ca partener strategic – a...

(AUDIO) Redimensionarea trupelor americane nu este un motiv de îngrijorare, dau asigurări specialiștii din domeniu