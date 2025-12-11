Comisia Europeană trimite România în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu monitorizează calitatea aerului în mod eficient

Comisia Europeană trimite România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru că nu monitorizează calitatea aerului în mod eficient, conform directivei comunitare.

În acelaşi domeniu, dar pentru o directivă diferită, Bruxelles-ul trimite şi o scrisoare de punere în întârziere pentru depăşirile de emisii care poluează cu particule fine.

Bogdan Isopescu are detalii: România se află sub infringementul Comisiei pentru probleme grave legate de calitatea aerului. Autorităţile de la Bruxelles au constatat că ţara noastră depăşeşte limitele de poluare cu particule fine, PM 2,5, şi nu a luat suficiente măsuri pentru a le reduce. Aceste particule afectează sănătatea oamenilor, cresc riscul de boli respiratorii şi cardiovasculare. Mai mult, Reţeaua Naţională de Monitorizare a Aerului nu funcţionează corespunzător. Nu există suficiente puncte de măsurare în oraşe sau în zonele industriale, iar datele colectate nu sunt complete sau de calitate, aşa cum cer directivele Uniunii. Comisia a trimis României scrisori de atenţionare încă din 2017 şi 2019, iar în 2023 a emis o opinie motivată. Totuşi, până acum, măsurile luate nu sunt suficiente. Drept urmare, Comisia a decis să trimită cazul direct la Curtea Europeană de Justiţie. România trebuie să reducă urgent emisiile de particule, să completeze şi să modernizeze reţeaua de monitorizare, astfel încât datele să fie fiabile şi complete, şi apoi să raporteze progrese concrete Comisiei. În caz contrar, riscăm amenzi şi sancţiuni. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)