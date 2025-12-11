Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Comisia Europeană trimite România în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu monitorizează calitatea aerului în mod eficient

Comisia Europeană trimite România în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu monitorizează calitatea aerului în mod eficient

Comisia Europeană trimite România în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu monitorizează calitatea aerului în mod eficient

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 decembrie 2025, 16:28

Comisia Europeană trimite România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru că nu monitorizează calitatea aerului în mod eficient, conform directivei comunitare.

În acelaşi domeniu, dar pentru o directivă diferită, Bruxelles-ul trimite şi o scrisoare de punere în întârziere pentru depăşirile de emisii care poluează cu particule fine.

Bogdan Isopescu are detalii: România se află sub infringementul Comisiei pentru probleme grave legate de calitatea aerului. Autorităţile de la Bruxelles au constatat că ţara noastră depăşeşte limitele de poluare cu particule fine, PM 2,5, şi nu a luat suficiente măsuri pentru a le reduce. Aceste particule afectează sănătatea oamenilor, cresc riscul de boli respiratorii şi cardiovasculare. Mai mult, Reţeaua Naţională de Monitorizare a Aerului nu funcţionează corespunzător. Nu există suficiente puncte de măsurare în oraşe sau în zonele industriale, iar datele colectate nu sunt complete sau de calitate, aşa cum cer directivele Uniunii. Comisia a trimis României scrisori de atenţionare încă din 2017 şi 2019, iar în 2023 a emis o opinie motivată. Totuşi, până acum, măsurile luate nu sunt suficiente. Drept urmare, Comisia a decis să trimită cazul direct la Curtea Europeană de Justiţie. România trebuie să reducă urgent emisiile de particule, să completeze şi să modernizeze reţeaua de monitorizare, astfel încât datele să fie fiabile şi complete, şi apoi să raporteze progrese concrete Comisiei. În caz contrar, riscăm amenzi şi sancţiuni. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Fosta şefă a diplomaţiei europene Federica Mogherini a anunţat că demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei
Internaţional joi, 4 decembrie 2025, 17:08

Fosta şefă a diplomaţiei europene Federica Mogherini a anunţat că demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei

Fosta şefă a diplomaţiei europene Federica Mogherini a anunţat astăzi că demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei, pe care o...

Fosta şefă a diplomaţiei europene Federica Mogherini a anunţat că demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei
Spania se confruntă cu o explozie a cazurilor de gripă provocată de o nouă tulpină de virus
Internaţional joi, 4 decembrie 2025, 17:07

Spania se confruntă cu o explozie a cazurilor de gripă provocată de o nouă tulpină de virus

Spania se confruntă cu o explozie a cazurilor de gripă provocată de o nouă tulpină de virus, care se dovedeşte a fi foarte contagioasă....

Spania se confruntă cu o explozie a cazurilor de gripă provocată de o nouă tulpină de virus
Vizita oficială a premierului Ilie Bolojan la Viena
Internaţional joi, 4 decembrie 2025, 13:00

Vizita oficială a premierului Ilie Bolojan la Viena

România vrea să consolideze relaţiile bilaterale cu Austria pe partea economică şi energetică, a declarat premierul Ilie Bolojan, aflat în...

Vizita oficială a premierului Ilie Bolojan la Viena
Suspiciuni de fraudă: Fosta şefă a diplomaţiei UE Federica Mogherini, eliberată după ce a fost pusă sub acuzare
Internaţional miercuri, 3 decembrie 2025, 12:32

Suspiciuni de fraudă: Fosta şefă a diplomaţiei UE Federica Mogherini, eliberată după ce a fost pusă sub acuzare

Fosta Înaltă Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, şi celelalte două persoane reţinute marţi pentru presupusă...

Suspiciuni de fraudă: Fosta şefă a diplomaţiei UE Federica Mogherini, eliberată după ce a fost pusă sub acuzare
Internaţional marți, 2 decembrie 2025, 16:30

Fosta şefă a diplomaţiei europene, Federica Mogherini, a fost reţinută în cadrul unei anchete de corupţie în Belgia

Fosta şefă a politicii externe a UE, Federica Mogherini, a fost reţinută în cadrul unei anchete de corupţie în Belgia. Au fost efectuate...

Fosta şefă a diplomaţiei europene, Federica Mogherini, a fost reţinută în cadrul unei anchete de corupţie în Belgia
Internaţional sâmbătă, 29 noiembrie 2025, 07:55

Trei zile de doliu în Hong Kong, după incendiul care a ucis cel puţin 128 de persoane

În Hong Kong au fost declarate trei zile de doliu oficial, după incendiul devastator care a cuprins miercuri mai multe blocuri de locuinţe,...

Trei zile de doliu în Hong Kong, după incendiul care a ucis cel puţin 128 de persoane
Internaţional vineri, 28 noiembrie 2025, 06:40

MAE informează că în Italia va avea loc o grevă generală la nivel naţional

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că...

MAE informează că în Italia va avea loc o grevă generală la nivel naţional
Internaţional vineri, 28 noiembrie 2025, 05:28

Cel puţin 94 de morţi şi peste 270 de persoane date dispărute în incendiul din Hong Kong

Autorităţile din Hong Kong au declarat vineri că se aşteaptă să încheie operaţiunile de căutare şi salvare după cel mai grav incendiu din...

Cel puţin 94 de morţi şi peste 270 de persoane date dispărute în incendiul din Hong Kong