Prima pagină » Știri » Prim plan » COD GALBEN de ninsori în cea mai mare parte din țară

Publicat de Andreea Drilea, 4 ianuarie 2026, 10:09

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 04-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor și hărții;
Mesaj :

MESAJ 1/3
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 04 ianuarie, ora 10:00 – 06 ianuarie, ora 10:00
Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte
Zone afectate: conform textului

             Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă în general de 10…30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent (20…50 cm). În zonele deluroase, precum și în Transilvania și în Maramureș vor predomina lapovița și ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5…15 cm. Vor fi precipitații mixte în Banat, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în Crișana, Moldova și Dobrogea. Pe alocuri se va forma polei.
       Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70…80 km/h, local și temporar viscolind ninsoarea.

 

Notă: Până vineri (9 ianuarie) temporar vor fi precipitații în toate regiunile, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate.

 

 MESAJ 2/3
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 04 ianuarie, ora 10:00 – 05 ianuarie, ora 10:00
Fenomene vizate și zone afectate: conform textului și hărții

         În intervalul menționat, în Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei, în Carpații Meridionali și Occidentali vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 15…25 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 20…25 cm, iar în zonele joase de relief, de 10…20 cm.
       La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70…85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

 

 COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 04 ianuarie, ora 10 – 05 ianuarie, ora 10:00
Fenomene vizate și zone afectate: conform textului și hărții

           În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, temporar ninsoarea va fi abundentă și se va depune strat de zăpadă de 25…30 cm (echivalent în apă de 25…30 l/mp), iar la altitudini mari vor fi rafale de 80…90 km/h, va fi viscol puternic și vizibilitate redusă. 
Mesaj :

MESAJ 3/3
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
 COD GALBEN
Interval de valabilitate: 05 ianuarie, ora 10:00 – 06 ianuarie, ora 10:00
Fenomene vizate și zone afectate: conform textului și hărții

 

       Pe parcursul zilei de luni vor predomina ninsorile în zonele de munte, iar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și în nord-estul Munteniei, la început vor fi ninsori și lapoviță, apoi mixte (ploi, lapoviță și pe arii restrânse ninsori) ce vor favoriza local depuneri de polei și formarea de ghețuș. Se vor acumula 10…20 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 10…20 cm, iar în zonele joase de relief, la începutul intervalului se va depune un strat nou, în general de 3…10 cm.

       La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70…85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

 

 COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 05 ianuarie, ora 10 – 06 ianuarie, ora 10:00
Fenomene vizate și zone afectate: conform textului și hărții

 

         În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, îndeosebi la altitudini de peste 1400 m, va continua să ningă temporar abundent, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 20…30 cm (echivalent în apă de 20…30 l/mp). În zona înaltă vor fi rafale de 80…90 km/h, va fi viscol puternic și vizibilitate redusă.

 

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

