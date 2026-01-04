COD GALBEN de ninsori în cea mai mare parte din țară

Intervalul : conform textelor;

Zonele afectate : conform textelor și hărții;

Fenomene : conform textelor și hărții;

Mesaj :

MESAJ 1/3

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 04 ianuarie, ora 10:00 – 06 ianuarie, ora 10:00

Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte

Zone afectate: conform textului

Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă în general de 10…30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent (20…50 cm). În zonele deluroase, precum și în Transilvania și în Maramureș vor predomina lapovița și ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5…15 cm. Vor fi precipitații mixte în Banat, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în Crișana, Moldova și Dobrogea. Pe alocuri se va forma polei.

Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70…80 km/h, local și temporar viscolind ninsoarea.

Notă: Până vineri (9 ianuarie) temporar vor fi precipitații în toate regiunile, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate.

MESAJ 2/3

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 04 ianuarie, ora 10:00 – 05 ianuarie, ora 10:00

Fenomene vizate și zone afectate: conform textului și hărții

În intervalul menționat, în Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei, în Carpații Meridionali și Occidentali vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 15…25 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 20…25 cm, iar în zonele joase de relief, de 10…20 cm.

La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70…85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 04 ianuarie, ora 10 – 05 ianuarie, ora 10:00

Fenomene vizate și zone afectate: conform textului și hărții

În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, temporar ninsoarea va fi abundentă și se va depune strat de zăpadă de 25…30 cm (echivalent în apă de 25…30 l/mp), iar la altitudini mari vor fi rafale de 80…90 km/h, va fi viscol puternic și vizibilitate redusă.