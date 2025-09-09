Ascultă Radio România Iași Live
Cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe județe

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2025, 10:23

Intervalul : 09 septembrie, ora 10 – 09 septembrie, ora 23
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : instabilitate atmosferică;
Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 09 septembrie, ora 10 – 09 septembrie, ora 23
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică
Zone afectate: conform textului și hărții

 

         În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-vestul Moldovei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…35 l/mp.
