Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord pe măsurile de reformă în administraţie şi pe cele cuprinse în pachetul de relansare economică

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 februarie 2026, 07:48

Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord pe măsurile de reformă în administraţie şi pe cele cuprinse în pachetul de relansare economică.

Ambele documente vor fi adoptate simultan sub formă de ordonanţă de urgenţă în viitoarea şedinţă a Executivului.

Intens dezbătute în ultimele două luni, măsurile urmăresc modernizarea statului, stimularea economiei şi respectarea angajamentelor asumate la nivel european.

Mâine este aşteptată o nouă şedinţă a liderilor coaliţiei în care să se discute legea bugetului de stat pe 2026.

Coaliţia a decis adoptarea în şedinţă de guvern a reformei administraţiei centrale şi locale, un pachet care vizează reducerea suprapunerilor instituţionale şi eficientizarea proceselor interne ale instituţiilor. Scopul reformei este creşterea calităţii actului administrativ şi reducerea costurilor statului.

Ministerele de Finanţe şi cel al Economiei vor finaliza ultimele detalii tehnice necesare pentru ca pachetul de relansare economică să poată fi supus adoptării Guvernului, simultan cu pachetul dedicat administraţiei centrale şi locale.

Se va reduce impozitul pentru clădirile mai vechi de 100 de ani cu 25% şi cel pentru clădirile între 50 şi 100 de ani cu 15%.

De asemenea, va fi redus impozitul pentru clădiri şi maşini pentru persoanele cu handicap grav cu 50% şi pentru cele cu handicap accentuat cu 25%, dar cu introducerea unor plafoane valorice.

Totodată, Ministerul de Finanţe va elabora un text de lege care va ţine cont de cei care au plătit deja impozitele la valorile care nu au fost diminuate. Surse politice au precizat că o nouă şedinţă a coaliţiei de guvernare ar putea să aibă loc mâine, când va fi discutat în detaliu bugetul de stat din acest an. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)