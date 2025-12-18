Ascultă Radio România Iași Live
Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord în privinţa creşterii salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026

Publicat de Andreea Drilea, 18 decembrie 2025, 06:29

Coaliţia de guvernare, reunită miercuri la Palatul Victoria, a anunţat că a ajuns la un acord în privinţa creşterii salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026.

Potrivit unui comunicat comun al coaliţiei de guvernare, s-a mai stabilit închiderea pachetului de reformă a administraţiei prin decizia de reducere cu 10% a cheltuielilor la nivelul administraţiei centrale fără a afecta nivelul salariilor de bază.

‘Pentru administraţia locală a fost menţinută decizia anterioară a coaliţiei. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) urmează să definitiveze actul normativ în vedere angajării răspunderii Guvernului’, a indicat sursa citată.

Alte decizii agreate în cadrul şedinţei care s-a desfăşurat în prezenţa liderilor PSD, PNL, USR, UDMR şi ai minorităţilor naţionale se referă la reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori şi deputaţi, precum şi a nivelului subvenţiilor încasate de partidele politice.

De asemenea, s-a stabilit reducerea la 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 şi eliminarea acestuia din 2027.

Măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea bugetului pentru 2026 urmând să fie incluse în proiecţia bugetară de anul viitor, se precizează în comunicatul citat. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

