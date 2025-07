CNAS şi Colegiul Medicilor susţin noul pachet de măsuri pentru sistemul sanitar

Publicat de Andreea Drilea, 22 iulie 2025, 19:03

Reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ai Colegiului Medicilor din România au convenit să susţină noul pachet de măsuri pentru eficientizarea sistemului sanitar.

Principalele modificări vizează medicina de familie, ambulatoriul de specialitate şi activitatea din spitale.

Pachetul de măsuri include modificări privind plata medicilor de familie, flexibilizarea contractelor în ambulatoriu și organizarea activității medicale în spitale.

Președintele Colegiului Medicilor din România, profesor doctor Cătălina Poiană: S-a discutat impactul modificărilor procentelor dintre capitație și servicii acordate de către medicii de familie, felul în care medicii de familie pot pleca în conciliul de odihnă și s-a clarificat acel SMS pe care pacienții îl vor primi după efectuarea unui serviciu medical. Răspunsul pe care pacientul îl dă nu are legătură cu decontarea serviciului respectiv.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horaţiu Moldovan, consideră că este pas important pentru un parteneriat real între pacienți și medici.

Horaţiu Moldovan: Am conceput acest pachet de măsuri sub forma unui mecanism prin care să eliminăm nedreptățile din sistemul sanitar, să ajungem la dezideratul comun de a oferi servicii medicale de calitate atunci când pacientul are nevoie, iar medicul să își recâștige prestigiul profesional.

În plus, pachetul de măsuri are ca obiectiv principal consolidarea sectorului prespitalicesc, prin creşterea accesului pacienților la consultații și reducerea internărilor nejustificate.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro